खराब मौसम के चलते 6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 6,269 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से रवाना

खराब मौसम और हाईवे बंद होने की वजह से छह दिन तक रुकी रही सालाना अमरनाथ यात्रा शनिवार (25 जुलाई) को जम्मू से आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई. आज सुबह बालटाल बेस कैंप से यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत दी गई, जबकि पहलगाम की तरफ से सिर्फ उन्हीं यात्रियों को गुफा की ओर जाने दिया गया जो वहां फंसे हुए थे, क्योंकि पहलगाम रूट पर यात्रा अभी यात्रियों के लिए फिर से शुरू नहीं की गई है.

6,269 तीर्थयात्रियों का नया जत्था बालटाल रूट हुआ रवाना

शनिवार सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल रूट के लिए रवाना हुआ. इस पूरे जत्थे को गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे छोटे बालटाल रूट से भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि, 'मौसम और रास्ते की दिक्कतों को देखते हुए अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम रूट के लिए कोई काफिला नहीं भेजा गया.' उन्होंने आगे कहा कि 18वें जत्थे को 223 गाड़ियों के काफिले में रवाना किया गया, जिसमें 1,470 महिलाएं, 25 बच्चे और 54 साधु शामिल थे.

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भारी बारिश के कारण 19 जुलाई, 2026 को यात्रा रोक दी गई थी यात्रा

लगातार भारी बारिश के कारण एहतियात के तौर पर 19 जुलाई, 2026 को यात्रा रोक दी गई थी. उधमपुर-रामबन हिस्से में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे तीन दिनों तक पूरी तरह बंद रहा था.

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद 3 जुलाई, 2026 को 57 दिनों की यह तीर्थयात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई थी. लगभग चार लाख श्रद्धालु 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं. यह यात्रा 28 अगस्त, 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर समाप्त होगी.

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