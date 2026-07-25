CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, 26 जुलाई को देशभर में निकाला जाएगा कैंडल मार्च
कॉकरोच जनता पार्टी ने 26 जुलाई 2026 को देशभर में शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है. पार्टी ने समर्थकों और नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से इसमें शामिल होने की अपील की है.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार, 26 जुलाई 2026 को देशभर में कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है. पार्टी के अनुसार यह कैंडल मार्च शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. पार्टी ने अपने समर्थकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से इस कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील की है.
पार्टी ने कहा है कि मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों से कानून का पालन करने तथा शांति बनाए रखने की अपील की गई है. CJP ने देश के अलग-अलग शहरों और राज्यों में लोगों से शाम 6 बजे कैंडल मार्च में शामिल होकर अपना समर्थन दर्ज कराने का अनुरोध किया है.
NATIONWIDE CALL FOR A CANDLE MARCH!!— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
🗓️ 26th July, Sunday
⏰ 6PM pic.twitter.com/uDistbzJId
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