हिमाचल: विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासत तेज, समर्थन में उनके आवास होली लॉज पहुंचे समर्थक

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाहरी IAS-IPS अधिकारियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है. कांग्रेस के समर्थक ही दो अलग-अलग धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं.

इस बीच सोमवार (19 जनवरी) को हिमाचल कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर की अध्यक्षता में सैकड़ों युवा विक्रमादित्य सिंह के निजी आवास होली लॉज पहुंचे. इस दौरान समर्थकों ने ‘वीरभद्र सिंह अमर रहे और विक्रमादित्य सिंह हम तुम्हारे साथ हैं‘ के नारे लगाए.

यदोपति ठाकुर पहले वीरभद्र सिंह की ढाल बने रहे और अब विक्रमादित्य सिंह के लिए भी वे इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं. यदोपति ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि विक्रमादित्य सिंह अकेले हैं, जबकि ऐसा नहीं है.

हजारों युवा विक्रमादित्य सिंह के साथ हैं- यदोपति ठाकुर

यदोपति ठाकुर ने कहा कि हजारों युवा विक्रमादित्य सिंह के साथ हैं. होली लॉज पहुंचे समर्थकों का हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आभार व्यक्त किया है. बता दें कि उनके समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर होली लॉज पहुंच गए और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की.

इस दौरान क्या बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह?

इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए काम कर रहे हैं. वे अपने विभाग में पूरी मजबूती के साथ काम करने की कोशिश में लगे हैं. वे ऐसा नहीं कहते हैं कि हर काम ठीक हो रहा है, लेकिन वे इसकी कोशिश में लगे हैं.

विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात को दोहराया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है. वे वीरभद्र सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.