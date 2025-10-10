हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप

हिमाचल BJP के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई गिरफ्तार, युवती से रेप का आरोप

Solan Crime News: पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सोलन में पुराना बस अड़्डा के पास पीड़िता वैद्य के पास इलाज कराने आई थी, इसी दौरान उनके साथ रेप की घटना हुई.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अजीत | Updated at : 10 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से बड़ी खबर सामने आई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल को सोलन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर 25 साल की युवती ने रेप के आरोप लगाए हैं. सोलन पुलिस ने आरोपी राम कुमार बिंदल को मेडिकल करवाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. सोलन एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, सोलन पुलिस ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को सुबह डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल (75) को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक वह काफी समय से बीमार चल रही है, वो अपनी बीमारी का वैदिक इलाज करवाने के लिए 7 अक्टूबर 2025 को सोलन में पुराना बस अड्डा के समीप वैद्य के पास आई थी.

इलाज करवाने आई युवती से रेप का आरोप

थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सोलन में पुराना बस अड़्डा के पास पीड़िता जब वैद्य के पास आई थी, जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने इनसे पूछा कि कहां से आये हो. पता पूछने के बाद उसने इन्हें जांच के लिए बैठा दिया गया. उसके बाद वह व्यक्ति हाथ पकड़कर नसें दबाने लगा. उसके बाद यह इनसे यौन समस्याओं के बारे में पूछने लगा. पीड़िता ने अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी. इन्हें आश्वासन दिया गया कि वह इन्हें सौ फीसदी ठीक कर देंगे. 

सोलन में महिला थाने में मामला दर्ज

इसके बाद आरोपी पीड़िता की जांच करने लगा और कथित तौर पर इस दौरान उसने कहा कि प्राइवेट पार्ट से भी चेक करना है. जिसके लिए लिए लड़की ने मना किया. लेकिन आरोपी ने चेक करने के बहाने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता ने उसे धक्का दिया और बाहर आ गई. इसे लेकर महिला थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया है.

पीड़िता ने कोर्ट में भी बयान दर्ज करवाया

पीड़िता ने कोर्ट में भी बयान दर्ज करवाया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण SFSL जुन्गा की टीम से भी करवाया और SFSL की टीम की सहायता से घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए गए. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आरोपी राम कुमार बिंदल, पुत्र वैद्य बालमुकंद बिंदल, निवासी बिंदल कॉलोनी सर्कुलर रोड सोलन को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

Published at : 10 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Solan BJP Himachal News
