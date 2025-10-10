हिमाचल पंचायत चुनाव स्थगित, CM सुक्खू का BJP पर पलटवार, आपदा में राजनीति का आरोप

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायती राज्य चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. जिसको लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर है और सरकार पर चुनावों से भगाने के आरोप लगा रहे हैं. बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है. सीएम ने कहा कि बीजेपी को मुद्दों को तोड़ मरोड कर पेश करने और लोगों का ध्यान भटकने की आदत है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम हर बात का विरोध करना है. हिमाचल प्रदेश में आपदा में काफी नुकसान हुआ है और जिला के उपायुक्तों द्वारा फिलहाल बचाव कार्य करने की बात कही गई है. अभी पंचायत की सड़कों को जोड़ा जा रहा है बारिश अभी भी हो रही है और डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में लागू है . डिजास्टर एक्ट के तहत अभी पंचायत चुनाव का आगे किया गया है. जैसे ही परिस्थितियां ठीक होती हैं पंचायती राज चुनाव को किया जाएगा.

'आपदा से निपटने में लगी है सरकार'

सीएम ने कहा कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. सरकार का पहला कर्तव्य आपदाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाना है. जिनके घर उजड़ गए हैं उनको राहत देनी है जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देना है. उसी दृष्टिकोण से कार्य सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज्यों को ध्यान में रखें और चुनाव जरूर होंगे जैसे ही सड़कों को खोल देंगे पंचायत चुनाव किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव का समय 23 जनवरी तक रहता है सरकार आपदा से निपटने में लगी है. ऐसे में समय पर ही चुनाव सरकार करवाएगी.

'छवि खराब करने का किया जा रहा है प्रयास'

वहीं जयराम ठाकुर द्वारा अनुराग ठाकुर और अन्य नेताओं पर की गई टिप्पणी पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पांच गुटों में बंटी हुई है. जयराम ठाकुर का दर्द छलका है. जिस तरह से मंडी में अनुराग ठाकुर के समर्थन में नारे लग रहे थे उससे उन्हें परेशानी हुई है. रमेश ध्वाला, राजीव बिंदल और हर्ष महाजन एंड कंपनी है 5 गुटों में बंटी है. जिससे बीजेपी केवल सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी कर रहे है. छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है.