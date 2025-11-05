हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम, ऊंचाई पर बर्फबारी, मैदानों में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात मौसम का मिजाज बदल गया. किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चम्बा जिलों की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई. जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई. लाहौल घाटी के कोकसर, सिस्सू और आस-पास के क्षेत्रों में भी ताजा हिमपात हुआ है. इसके चलते ठंड बढ़ गई है.

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चलते रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई. रोहतांग पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की. मनाली शहर में हल्की ठंडक बढ़ी और आसमान में बादल छाए रहे. राजधानी शिमला में भी बुधवार को बादलों के बीच हल्की धूप खिली है, लेकिन बुधवार सुबह हल्की बारिश पड़ी.

मैदानी जिलों हमीरपुर और बिलासपुर में तेज अंधड़ भी चला. हवा की रफ्तार करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. मौसम विभाग के अनुसार आज लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चम्बा के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मध्यवर्ती व निचले इलाकों जैसे हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर व कांगड़ा में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है.

तापमान में गिरावट और अगले दिनों का अनुमान

हिमपात के बाद लाहौल-स्पीति जिले में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री, ताबो में -1.8 डिग्री और केलंग में -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य क्षेत्रों में भी ठंड में तेजी आई है. किन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री, नारकंडा में 5.4, मनाली में 6.9, कुफ़री में 6.3 और शिमला में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राज्य के अन्य हिस्सों में भी पारा गिरा है. सुंदरनगर में 12.7, भुंतर में 11.3, धर्मशाला में 13.8, ऊना में 15.5, नाहन में 12.6, पालमपुर में 10, सोलन में 11, मंडी में 13.3, कांगड़ा में 13.6, जुब्बड़हट्टी में 13.2, हमीरपुर में 14.1, रिकांगपिओ में 7, भरमौर में 7.9, सराहन में 10 और देहरा गोपीपुर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. 6 नवम्बर से 11 नवम्बर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है.