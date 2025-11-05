भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया. इस दौरान राहुल ने प्रेस वार्ता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता का एक वीडियो चलाया. राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में सैनी का जो वीडियो चलाया गया वह बीते साल संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट डे से दो दिन पहले का है. 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को आए थे.

राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में सीएम सैनी का जो वीडियो चलाया गया उसमें वह कह रहे हैं- मैंने तो शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकतरफा सरकार बना रही है. हमारे सारी व्यवस्थाएं हैं. आप चिंता मत करिए. सीएम सैनी का यह वीडियो 6 अक्टूबर का है.

सैनी की प्रेस वार्ता के वीडियो के चलाने के बाद रायबरेली सांसद राहुल ने कहा- उनके चेहरे पर मुस्कान देखिए और व्यवस्था शब्द पर ध्यान दीजिए.

राहुल ने और क्या आरोप लगाए?

राहुल की प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि हरियाणा में दो करोड़ मतदाता हैं. 25 लाख वोट चोरी हुई. भीषण वोट चोरी के बाद भी कांग्रेस 22 हजार 770 वोट से हारी. राहुल ने दावा किया कि 8 में से 1 वोट चोरी हुई.

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि हरियाणा में भी ब्लर फोटो, फर्जी नाम पर बूथ बनाए गए. यह काम कई बूथ्स पर हुआ. एक ही फोटो पर कई नाम इस्तेमाल किए गए. फोटो एक नाम अलग-अलग. यह बूथ लेवल से ऊर किया गया.

लोकसभा सांसद ने दावा किया कि राज्य में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डुप्लीकेसी हुई है. प्रेस वार्ता में एक महिला की तस्वीर दिखाई राहुल गांधी ने, जो वोटर लिस्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से है.