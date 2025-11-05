हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाराहुल गांधी का आरोप- हरियाणा में हुई 'सरकार की चोरी', प्रेस वार्ता में चलाया CM नायब सैनी का ये वीडियो

राहुल गांधी का आरोप- हरियाणा में हुई 'सरकार की चोरी', प्रेस वार्ता में चलाया CM नायब सैनी का ये वीडियो

Rahul Gandhi PC: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान से एक दिन पहले H Files जारी किया है. इसमें उन्होंने हरियाणा में 'सरकार चोरी' का आरोप लागाया है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 05 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया. इस दौरान राहुल ने प्रेस वार्ता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता का एक वीडियो चलाया. राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में सैनी का जो वीडियो चलाया गया वह बीते साल संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट डे से दो दिन पहले का है. 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को आए थे.

राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में सीएम सैनी का जो वीडियो चलाया गया उसमें वह कह रहे हैं-  मैंने तो शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकतरफा सरकार बना रही है. हमारे सारी व्यवस्थाएं हैं. आप चिंता मत करिए. सीएम सैनी का यह वीडियो 6 अक्टूबर का है. 

सैनी की प्रेस वार्ता के वीडियो के चलाने के बाद रायबरेली सांसद राहुल ने कहा- उनके चेहरे पर मुस्कान देखिए और व्यवस्था शब्द पर ध्यान दीजिए.

राहुल ने और क्या आरोप लगाए?

राहुल की प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि हरियाणा में दो करोड़ मतदाता हैं. 25 लाख वोट चोरी हुई. भीषण वोट चोरी के बाद भी कांग्रेस 22 हजार 770 वोट से हारी. राहुल ने दावा किया कि 8 में से 1 वोट चोरी हुई.

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि हरियाणा में भी ब्लर फोटो, फर्जी नाम पर बूथ बनाए गए. यह काम कई बूथ्स पर हुआ. एक ही फोटो पर कई नाम इस्तेमाल किए गए. फोटो एक नाम अलग-अलग. यह बूथ लेवल से ऊर किया गया.

लोकसभा सांसद ने दावा किया कि राज्य में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डुप्लीकेसी हुई है. प्रेस वार्ता में एक महिला की तस्वीर दिखाई राहुल गांधी ने, जो वोटर लिस्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp न्यूज़ में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Haryana Politics RAHUL GANDHI HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget