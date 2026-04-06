Solan News: फिर विवादों में सोलन की शूलिनी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पर छात्रा से अभद्र चैट का आरोप

हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है. इस बार मामला एक प्रोफेसर द्वारा छात्रा को व्हाट्सप्प पर भेजे गए अभद्र और अपमानजनक मैसेज से जुड़ा है. घटना सामने आने के बाद पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया है और सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्रा ने खुद इस मामले को सार्वजनिक किया. छात्रा का आरोप है कि संबंधित प्रोफेसर ने न सिर्फ गलत भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि बातचीत का लहजा भी बेहद आपत्तिजनक था. छात्रा के सामने आने के बाद कई अन्य छात्र भी उसके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं.

कैंपस में बढ़ा आक्रोश

इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. छात्रों का कहना है कि पढ़ाई के माहौल में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी प्रोफेसर पर सख्त कार्रवाई की जाए.

जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर आया, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गईं. कई यूजर्स ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. वहीं, कुछ लोग छात्रा के समर्थन में खुलकर पोस्ट कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

अब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यही वजह है कि छात्रों और लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है. सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कब और क्या कदम उठाता है.

पहले भी विवादों में रही यूनिवर्सिटी

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब शूलिनी यूनिवर्सिटी विवादों में आई हो. इससे पहले भी यहां एक छात्र की मौत के मामले में प्रशासन पर सवाल उठे थे. इसके अलावा कैंपस में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हो चुका है.