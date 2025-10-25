शिमला के चौपाल में पिता की गोद में बैठे बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, 5 साल का मासूम घायल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला के चौपाल में पिता की गोद में बैठे बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, 5 साल का मासूम घायल

Shimla News: शिमला के चौपाल में पिता की गोद में बैठे पांच वर्षीय बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया. बच्चा घायल होकर IGMC शिमला में उपचाराधीन है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 25 Oct 2025 02:10 PM (IST)
शिमला में बीती रात के उपमंडल चौपाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवत के कोठमल गांव में तेंदुए ने एक पांच वर्षीय बच्चे पर घात लगाकर हमला किया. प्राप्त की गई जानकारी अनुसार रात के समय मोहम्मद सिकन्दर अपने पांच वर्षीय बेटे जिहान को अपनी गोद में लेकर पड़ोस से अपने घर की ओर आ रहा था, अचानक रास्ते में तेंदुआ बच्चे पर झपट पड़ा.

मोहम्मद सिकन्दर ने अपने बच्चे को गोद में ही पकड़ा रखा और तेंदुए के मुंह से कड़ी मशक्कत के बाद छुड़वा लिया था. कुछ ही सेकंड के बाद तेंदुआ वहां से तुरंत भाग निकला. तेंदुए के हमले से पांच वर्षीय बच्चे जिहान को शरीर पर नाखुन तथा दांत के घाव पड़े हैं. जिहान के माता-पिता द्वारा जिहान को उसी समय प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल चौपाल लाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल चौपाल से शिमला IGMC रेफर कर दिया गया है. इस समय जिहान IGMC शिमला में उपचाराधीन है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

इस तरह की घटनाएं ग्राम पंचायत देवत क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में भी हो चुकी थी. जिसकी जानकारी एवं सुचना प्रार्थी द्वारा एवं स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग चौपाल तथा चौपाल प्रशासन को भी दी गई थी. जिस पर वन विभाग द्वारा कुछ जगह पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे. लेकिन काफी समय से ऐसी वारदातें नहीं हुई थी.

लेकिन इस घटना के बारे में स्थानीय प्रशासन व वन विभाग को भी सुचित किया जा रहा है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा कोई उचित कदम उठाया जाए.

Published at : 25 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Chopal News Shimla News HIMACHAL PRADESH
