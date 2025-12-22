हिमाचल: IGMC अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर चले लात-घूंसे, प्रशासन ने उठाया ये कदम

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच खूब लात-घूंसे चले. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में उपचार के लिए आए मरीज और डॉक्टर के बीच 'तू' कहने को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई से लेकर लात-घूंसे चल पड़े.

घटना की वीडियो अब सामने आई है. 15 सेकंड की वीडियो में बेड पर लेटे हुए मरीज पर पहले डॉक्टर हमला करता है. उसके बाद मरीज ने डॉक्टर पर लातें बरसानी शुरू कर दीं. फिर तो डॉक्टर ने भी आपा खोते हुए मरीज पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिए. डॉक्टर ने बेड पर ही मरीज की बुरी तरह पिटाई कर दी.

मरीज के समर्थन में लोगों ने की नारेबाजी

इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करने का प्रयास करते दिखे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भी फटकार लगा दी. इसके बाद मरीज के समर्थन में आए लोगों ने आईजीएमसी के बाहर जमकर नारेबाजी की.

मरीज ने बताया कि वे एंडीस्कोपी करवाने के लिए आए थे. बेड पर लेटने को लेकर विवाद हुआ. डॉक्टर ने उन्हें तू कहा जिसको लेकर मरीज ने आपत्ति जाहिर की तो डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की.

इस पर मरीज ने कहा कि क्या वह घर पर भी ऐसे ही बात करते हैं तो डॉक्टर ने उस पर हमला कर दिया. अब मरीज के स्वजन माफी मांगने और डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए हैं. यदि अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा न किया तो वे आंदोलन करेंगे.

वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

15 सेकंड के वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में यह घटना हुई है. वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं.

आइजीएमसी अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जिसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. आईजीएमसी के एमएस डॉ राहुल राव ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.