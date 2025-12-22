हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'आपदा के 6 महीने बाद भी बहाल नहीं हुईं सड़कें', जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप

'आपदा के 6 महीने बाद भी बहाल नहीं हुईं सड़कें', जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप

Shimla News: जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के 6 महीने बाद भी सड़कें बहाल नहीं हुईं, बुजुर्ग और गर्भवती अस्पताल जाने में परेशानी झेल रहे हैं और सरकार राहत कार्य में पीछे रही.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 22 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

शिमला के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में आई आपदा से राहत के मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पूरी तरह विफल और संवेदनहीन साबित हुई है. छह महीनें बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक बह चुकी सड़कों में मिट्टी और पत्थर भरवा कर भी उन्हें बहाल नहीं करवा पाई. जिसकी वजह से प्रदेश में मंडी और आसपास के जिलों की सैकड़ो पंचायत सड़क मार्ग से कटी हुई है.

सैकड़ों गांव आज भी वाहनों की पहुंच से दूर हैं. आपात स्थिति में किसी बीमार को, बुजुर्ग को या फिर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो उन्हें किसी न किसी तरह से पालकी पर लाद कर कई–कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है. जो सड़कें इस आपदा में बह गई, उन्हें पक्की करना तो दूर उनके गड्ढे भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं भरे जा सके हैं. विभाग के अधिकारी बजट न होने का हवाला देकर सड़के बहाल करने में अपनी असमर्थता जाता रहे हैं.

बजट क्यों नहीं है इसका जवाब सरकार न तो सार्वजनिक मंचों से देती है और नहीं सदन में मंडी और आसपास के जिलों में सबसे अधिक तबाही हुई, लेकिन सरकार ने राहत कार्यों की बजाय जश्न मनाना ज्यादा जरूरी समझा. उसके लिए किसी भी तरह की बजट की कमी नहीं हुई क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के लिए भेजे गए पैसे का इस्तेमाल जश्न मनाने में हुआ.

सरकार की प्राथमिकताएं और आलोचना

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जितनी फुर्ती से मुख्यमंत्री ने संस्थानों को शिफ्ट किया और आपदा प्रभावितों पर फर्जी मुकदमें दर्ज करवाकर आए दिन उन्हें थाने में बुलाकर बैठाया जा रहा है, यदि उतनी फुर्ती से सड़कों की बहाली होती तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते. सरकार ने जश्नों और उत्सवों में समय और संसाधन लगाए, लेकिन जिन क्षेत्रों में घर, सड़कें और आजीविका तबाह हो चुकी है, वहां राहत और पुनर्वास के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता.

प्रभावित लोगों को न तो समय पर मदद मिली और न ही सरकार का कोई ठोस कार्य योजना सामने आई. सड़कों की बहाली के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट तक जारी नहीं किया जा रहा. सड़कें पक्की करना तो दूर, जो सड़कें बह गई हैं उनमें मिट्टी डालकर अस्थायी रूप से जोड़ने तक का काम नहीं हो पाया है.

सर्दियों और बर्फबारी से खतरा

जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में बर्फबारी का दौर आने वाला है, लेकिन आपदा प्रभावित लोगों के पास न रहने का ठिकाना है और न ही भविष्य को लेकर कोई भरोसा. सरकार ने न अस्थायी आवास की व्यवस्था की और न ही ठंड से बचाव के लिए कोई ठोस योजना बनाई.

उन्होंने कहा कि सुख की सरकार की उदासीनता और अकर्मण्यता ने प्रदेश के आपदा पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में तुरंत राहत, सड़क बहाली, अस्थायी आवास के लिए तत्काल बजट जारी किया जाए.

स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं की अनदेखी

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक ओर प्रदेश बेरोजगारी, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से जूझ रहा है. आयुर्वेदिक अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हैं. प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े कार्यक्रम के लिए वसूली की जा रही है. सड़कों के गड्ढे काटने के लिए बजट नहीं है. लेकिन आयुष विभाग द्वारा मित्रों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं. जनस्वास्थ्य से जुड़े विभाग को इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की तरह चलाना जनता के साथ धोखा है. सरकार इससे बाज आए तो बेहतर होगा.

और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
Jai Ram Thakur Shimla News HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Embed widget