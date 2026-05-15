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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: शिमला में SEHB सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, तुरंत लगाई रोक, DM ने जारी किए आदेश

Himachal News: शिमला में SEHB सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, तुरंत लगाई रोक, DM ने जारी किए आदेश

Shimla News In Hindi: शिमला में SEHB सोसायटी के कर्मचारियों ने 15 मई 2026 से हड़ताल पर जाने की सूचना दी थी. मगर प्रशासन ने इसअनिश्चितकालीन हड़ताल पर फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 15 May 2026 11:49 AM (IST)
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शिमला में कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए SEHB सोसायटी वेलफेयर वर्कर्स यूनियन की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप द्वारा जारी आदेशों के अनुसार SEHB सोसायटी के कर्मचारियों ने 15 मई 2026 से हड़ताल पर जाने की सूचना दी थी. यह सोसायटी वर्ष 2010 से शिमला शहर में घर-घर कूड़ा संग्रहण, उठान और निस्तारण का कार्य कर रही है.

कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से चरमराएगी सफाई व्यवस्था

प्रशासन का माना है कि यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है. इससे विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर लगने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. आदेश में यह भी कहा गया है कि पर्यटन सीजन के दौरान ऐसी स्थिति बनने पर स्थानीय लोगों और शिमला आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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अनुरक्षण अधिनियम, 1973 के तहत हड़ताल पर लगाया प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1973 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल या आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवा अवधि के दौरान जारी वैध आदेशों की अवहेलना न करें और बिना उचित कारण ड्यूटी से अनुपस्थित न रहें.

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 15 May 2026 11:49 AM (IST)
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