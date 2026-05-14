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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बढ़त, CM सुक्खू के नेतृत्व पर नरेश चौहान का बड़ा दावा

Himachal News: हिमाचल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बढ़त, CM सुक्खू के नेतृत्व पर नरेश चौहान का बड़ा दावा

Himachal News In Hindi: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कांग्रेस सरकार के तीन सालों के कार्यकाल को हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 14 May 2026 02:01 PM (IST)
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हिमाचल में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दावा किया है कि चार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और अब पालमपुर, धर्मशाला तथा अंतिम दिन सोलन में प्रचार करेंगे.

कांग्रेस सरकार के तीन सालों में लिए कई जरूरी फैसले

नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन सालों के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू करना और करीब 150 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ना सरकार के बड़े फैसले हैं. उन्होंने कहा कि इन निर्णयों का सकारात्मक असर भविष्य में देखने को मिलेगा और हिमाचल के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा.

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. चौहान ने कहा कि 1750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के तहत आधुनिक मशीनों और एडवांस तकनीक को स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जा रहा है. रोबोटिक सर्जरी, आधुनिक एमआरआई तकनीक तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है.

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दूध खरीद पर 20 रुपये बढ़ाकर की ग्रामिणों की मदद

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने दूध खरीद मूल्य में 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया है. सरकार का उद्देश्य गांवों से पलायन रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है. नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत, विदेशी यात्राएं कम करने और सोने की खरीद पर संयम बरतने की अपील की थी. चौहान ने कहा कि यह देश में संभावित आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है. 

पीएम ने आर्थिक स्थिति को लेकर बिना तथ्यों के दिया बयान 

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर बिना तथ्यों के बयान दिया. चौहान ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और कर्मचारियों को वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं है. उल्टा भारत दुनिया के कर्ज़ वाले देशों में टॉप पर है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि केंद्र वास्तव में हिमाचल की चिंता करता है तो राज्य को विशेष पैकेज और बंद की गई आरडीजी सहायता बहाल करनी चाहिए.

कांग्रेस ने ओपीएस लागू कर 1.36 लाख कर्मचारियों को दी राहत

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू कर 1.36 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वहीं महिलाओं को 1500 रुपये सहायता योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा चुकी है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. बीजेपी पर हमला बोलते हुए चौहान ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और जनहित के फैसले लिए हैं, जबकि बीजेपी केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है.

नीट पेपर लीक मामले पर चौहान ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस मामले में तुरंत बड़ा और सख्त फैसला लें ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 14 May 2026 02:01 PM (IST)
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