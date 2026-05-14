BRO ने 5 महीने बाद बहाल किया मनाली-लेह मार्ग, जल्द वाहनों की आवाजाही होगी शुरू

हिमाचल में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण 427 किलोमीटर लंबे मनाली-लेह सड़क मार्ग को 5 महीने बाद फिर से खोल दिया है. यह मार्ग भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण बंद था. कठिन मौसम और भारी बर्फबारी के बीच सीमा सड़क संगठन ने एक बार फिर अपनी कार्यक्षमता का परिचय देते हुए मनाली-लेह मार्ग को बहाल किया है. यह मार्ग सामरिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

BRO की टीम 42 दिनों से लगातार इस सड़क की सफाई में जुटी थी और आखिरकार सड़क से बर्फ को हटा दिया गया है. BRO के अधिकारियों ने जानकारी दी कि लाहौल-स्पीति प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर आने वाले कुछ दिनों में इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी. मार्ग बहाल होने के बाद सरचू में BRO की दीपक परियोजना और हिमांक परियोजना के अधिकारियों ने एक-दूसरे का स्वागत कर इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

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BRO ने कैसे की सड़क की सफाई

BRO की टीम ने सड़क से बर्फ हटाने के लिए आधुनिक मशीनों और खास उपकरणों का इस्तेमाल किया और बर्फ हटाकर सड़क को दोबारा वाहनों के लायक बनाया है. सरचू में दीपक परियोजना के 38 टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी और हिमांक परियोजना के 753 टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल सारत ने एक-दूसरे को गले लगाकर इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और मार्ग बहाली के बाद हरी झंडी दी.

BRO और जिला प्रशासन अब सड़क की अंतिम सुरक्षा जांच और आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने में जुटे हैं, ताकि जल्द ही आम वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से शुरू की जा सके. मार्ग खुलने से लाहौल-स्पीति सहित लेह-लद्दाख क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. लगातार चल रहे खराब मौसम के बीच 'BRO ने मनाली-लेह मार्ग को बहाल किया है. जिला प्रशासन लगातार BRO के साथ समन्वय बनाए हुए है. मौसम पर नजर बनाएं रखे हुए हैं, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं और मौसम ने साथ दिया तो आने वाले कुछ दिनों में वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग खोल दिया जाएगा.

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