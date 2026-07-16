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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के रामपुर में बड़ा हादसा, HRTC बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी; दो की मौत कई यात्री घायल

हिमाचल के रामपुर में बड़ा हादसा, HRTC बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी; दो की मौत कई यात्री घायल

Rampur Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के रामपुर में एचआरटीसी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए हैं.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 16 Jul 2026 11:43 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के शिमला में बुधवार को परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और बस में सवार कई यात्री घायल हो गए. ये हादसा बुधवार देर शाम साढ़े छह बजे हुआ, जिसके बाद चीख पुकार मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

ये घटना शिमला के रामपुर उपमंडल में रामपुर–खड़ाहण–कोटाधार–खोलीघाट मार्ग पर हुई. बुधवार शाम करीब 6.30 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस अचानक गरटोला नामक स्थान के समीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई.  

बस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में लगभग 22 यात्री सवार थे. हादसे में बस के परिचालक जय प्रकाश नेगी और 72 वर्षीय डाकू राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इकट्ठा हो गए. 

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों को उपचार के लिए महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर, खनेरी (रामपुर) ले जाया गया. जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा उनका प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

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आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा राहत नियमों के तहत स्थानीय मृतक के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत राशि तत्काल जारी कर दी गई है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र नेगी अस्पताल में मौजूद रहकर उपचार एवं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि घायलों को समय पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके. जिला प्रशासन ने कहा है कि दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और घायलों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी. 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 16 Jul 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
HIMACHAL PRADESH HRTC Bus Accident
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