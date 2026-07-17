हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह (फाइव-डे वीक) लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह प्रमुख मांग उठाई है. कर्मचारियों का तर्क है कि सप्ताह में दो दिन का अवकाश मिलने से न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मानसिक तनाव कम होगा, बल्कि इससे राज्य सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ रुपये की बड़ी बचत भी होगी.

हिमाचल सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष राजिंद्र सिंह मियां ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पहले भी इस मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि 5-डे वीक के बदले वे रोजाना एक घंटा ज्यादा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देश के पांच अन्य राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है.

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कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष रखीं ये अन्य प्रमुख मांगें

फाइव-डे वीक के अलावा, संगठन ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी प्रमुखता से रखीं