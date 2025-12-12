'छोटे कद की वजह से नहीं मिल रहा काम', अमरोहा के संतोष और नरेश ने DM से लगाई मदद की गुहार

अमरोहा से आने वाली यह मार्मिक खबर दिल को छू लेने वाली है. यहां 39 और 41 इंच लंबाई वाले दो सगे भाई गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी मार झेलते हुए जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. इनका कद छोटा होने की वजह से इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी इन्हें अपना जीवन गुजर-बसर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल, 27 साल के संतोष कुमार और 21 साल के नरेश कुमार अपनी छोटी हाइड की वजह से सामाजिक व प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं. आलम यह है कि दो वक्त की रोटी का प्रबंध कर पाना भी दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है. नरेश और संतोष को कद छोटा होने की वजह से कहीं काम नहीं मिल पा रहा है. संतोष की हाइड 39 इंच और नरेश की हाइड 41 इंच है.

संतोष ने कर रखी है बीएसएसी

बड़े भाई 27 वर्षीय संतोष ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन कद छोटा होने की वजह से अब तक नौकरी नहीं मिल पाई. देखने में बच्चे जैसे लगने के कारण हर जगह से निराशा हाथ लगी. वहीं उसका छोटा भाई नरेश मजबूरी में पढ़ाई बीच में छोड़ने को विवश हो गया. हालात इतने खराब हैं कि दोनों को मजदूरी तक नहीं मिलती.

दोनो भाई ने डीएम से लगाई मदद की गुहार

नरेश और संतोष रोजगार और जीवनयापन की बढ़ती मुश्किलों के बीच दोनों भाई अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम से रोजगार दिलाने की गुहार लगाई. प्रशासनिक मदद की आस में दोनों वहीं बैठकर उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद आज उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत की किरण जले. कलेक्टर से रोजगार की आस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे संतोष और नरेश ने कहा कि, उन्होंने कलेक्टर से रोजगार दिलाने की मांग की है जिस पर कलेक्टर ने उन्हें काम दिलाने के आश्वासन दिया है. फिलहाल दोनों की आस अब कलेक्टर पर टिकी हुई हैं.