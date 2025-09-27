हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का दावा, 'GST रिफॉर्म से होगा 2 लाख करोड़ का फायदा'

हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने शिमला विधानसभा क्षेत्र द्वारा आयोजित जीएसटी धन्यवाद सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रत्याशी संजय सूद, प्रदेश महामंत्री पायल, प्रदेश सचिव संजय ठाकुर, कमल सूद, कर्ण नंदा, केशव चौहान, राजीव पंडित, संजीव पिंकू, गगन लखनपाल, संजीव देष्टा, गुरमीत सिंह, रमा ठाकुर, सुदीप महाजन उपस्थित रहे.

डॉ राजीव बिंदल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा शिमला राजधानी है और हिमाचल का दिल है. यह स्थान हिमाचल का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, पूर्व समय में अगर टैक्स में एक पैसे की बढ़ोतरी होती थी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में शिमला से गूंज उठ जाती थी. उन्होंने कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म आजादी से आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है. 12% टैक्स स्लैब में 400 से अधिक वस्तुएं होती थी, उसमें से 90% वस्तुएं 5% एवं 10% वस्तुएं शून्य प्रतिशत टैक्स लैब में आ गई. उन्होंने कहा कि छोटी गाड़ी में भी बड़ी रिबेट मिली है आज हिमाचल प्रदेश में जन-जन के स्वप्न पूरे हो रहे हैं.

'भारत में मोदी करता है मैजिक काम'

बिंदल ने कहा कि जीएसटी में हुए बदलाव से जनता की जेब में प्रति वर्ष 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये जाएंगे, इससे देश की आर्थिकी और मजबूत होगी और पूरा व्यापार जगत भी अब ट्रेंड में जाएगा. भारत में मोदी मैजिक काम करता है और कभी भी किसी भी संकट में मोदी मैजिक तेजी से काम करते हुए भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है. कोविड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों को विकास के लिए 10 लाख करोड रुपये का पैकेज दिया था और भारत देश की सबसे तेज रिकवर होने वाली इकोनॉमी बना.

'कांग्रेस केवल मात्र फोके लड्डू खिलाने का करती है काम'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स में 7 लाख रुपये की रिबेट की मांग की थी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12.50 लाख का रिबेट दिया. कांग्रेस केवल मात्र फोके लड्डू खिलाने का काम करती है, युवा महिला व्यापारी किसानों के साथ धोखा करती है. आज प्रदेश में एक लाख नौकरियां गायब हो गई है, केवल मात्र विभिन्न प्रकार के मित्र सरकार में लग रहे हैं. कांग्रेस के समय बैरियर और भ्रष्टाचार साथ-साथ चलता था, जब हर बैरियर पर मालगाड़ी से भ्रष्ट रूप से पैसे लिया जाता था आज मोदी जी ने यह भ्रष्टाचार भी समाप्त कर दिया है.