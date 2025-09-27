सोलन में सड़क हादसे में पंजाबी गायक राजवीर जवंदा बुरी तरह जख्मी, अस्पताल में भर्ती

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के फैंस के लिए दुखद खबर है. सिंगर जवंदा शनिवार (27 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि वह मोटरसाइकिल से शिमला जा रहे थे. बद्दी इलाके में यह दुर्घटना उस समय हुई जब उन्होंने मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो दिया.

सोलन में सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी राजवीर जवंदा को तुरंत पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

गायक कुलविंदर बिल्ला और कंवर ग्रेवाल अस्पताल पहुंचे

राजवीर जवंदा की सड़क हादसे में जख्मी होने की खबर फैलते ही पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला और कंवर ग्रेवाल उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे. लुधियाना में जन्मे जवंदा अपने हिट गाने 'काली जवंदे दी' से मशहूर हुए थे. उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है.