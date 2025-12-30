हिमाचल: मंडी में नए साल के जश्न के नाम पर पर्यटकों का हुड़दंग, केस दर्ज, कटा इतने हजार का चालान

हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न मनाने की लिए पहुंच रहे बाहरी राज्यों के पर्यटक जश्न के नाम पर हुड़दंग कर रहे है. मंडी जिले के थलौट क्षेत्र में सैलानियों द्वारा सड़कों पर हुड़दंग मचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो रविवार दोपहर बाद का है, जिसमें कुछ पर्यटक युवक चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर लापरवाही और अनुशासनहीनता करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में कुछ युवक बिना शर्ट के सड़क पर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इन युवकों के आगे पीछे 2 कारें खड़ी हैं. एक युवक शराब की बोतलों के साथ गाड़ी के बोनट पर बैठकर व कुछ युवक खड़े होकर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहें हैं. पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.

25 हजार का काटा चालान

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पर्यटकों ही इस हरकत की सूचना मिलते ही औट थाना टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार चालक मोहित कुमार निवासी बहादुगढ़ हरियाणा का ड्रंक एंड ड्राइव और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 25 हजार का चालान काटा है. चालान करने के साथ पुलिस ने 20 हजार रुपये बेल बॉन्ड पर उसे छोड़ है. इसके अवाला पुलिस ने संबंधित आरटीओ को चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने बारे भी लिखा है.

बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक

यहां बता दें कि नए साल के अज्ष्ण के लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के पर्यटक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंच रहे हैं. ज्यादातर होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे बुक हैं. पुलिस ने भी पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि जश्न में ऐसा कोई काम न करें जिससे कानून का उल्लंघन हो, लिहाजा कार्रवाई तय है. इसके अलावा होटल संचालकों को भी हिमाचल पुलिस ने निर्देश दिए हैं , कहीं भी मानकों के विपरीत कोई काम न हो.