हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल बैन, क्लास में फोन नहीं ले जा सकेंगे टीचर, SoP होगी जारी

हिमाचल: स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल बैन, क्लास में फोन नहीं ले जा सकेंगे टीचर, SoP होगी जारी

Mobile Ban in School : हिमाचल सरकार ने 1 मार्च से सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 07:35 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आगामी 1 मार्च से कक्षाओं के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने जा रहा है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह ऐलान करते हुए स्पष्ट किया है कि यह कदम शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने और छात्रों का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित करने के लिए उठाया गया है.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगा. नए नियमों के तहत, शिक्षक स्कूल परिसर (Campus) में मोबाइल फोन ला तो सकेंगे, लेकिन कक्षाओं (Classrooms) के भीतर पढ़ाते समय मोबाइल ले जाने या उसका इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक रहेगी. सरकार का मानना है कि कक्षाओं के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से पढ़ाई बाधित होती है और छात्रों का ध्यान भी भटकता है.

अमरीकी सेब और ट्रेड डील पर जताई चिंता 

मोबाइल बैन के अलावा, शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर अमेरिका के साथ हाल ही में हुई ट्रेड डील (व्यापार समझौते) पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस डील का सीधा और नकारात्मक असर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले सेब बागवानों पर पड़ेगा.

'तो स्थानीय बागवानों को झेलना पड़ेगा भारी आर्थिक नुकसान'

रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि कम इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) पर विदेशी सेब भारतीय बाजारों में आता है, तो स्थानीय बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लाखों बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि यहां के लाखों परिवारों की आजीविका सेब की खेती से जुड़ी हुई है.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 10 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Shimla News HIMACHAL NEWS
