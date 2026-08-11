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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशमंडी-पठानकोट हाईवे पर भारी बारिश से थमी रफ्तार, गाद-मिट्टी से लगा लंबा जाम

मंडी-पठानकोट हाईवे पर भारी बारिश से थमी रफ्तार, गाद-मिट्टी से लगा लंबा जाम

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती रात से लगातार बारिश के चलते मंडी-पठानकोट हाईवे पर उरला तालगहर के पास नाले में मिट्टी और गाद आने से यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 03:25 PM (IST)
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मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मंडी-पठानकोट हाईवे पर उरला तालगहर के पास नाले में मिट्टी और गाद आने से यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई है. हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और सैकड़ों लोग जाम में फंसे हुए हैं.

भारी मात्रा में मिट्टी और गाद से हाईवे पर जाम

जानकारी के मुताबिक, उरला तालगहर के पास नाले में भारी मात्रा में मिट्टी और गाद आने के कारण हाईवे पर सड़क का एक हिस्सा प्रभावित हुआ है. बारिश लगातार जारी रहने की वजह से नाले से मिट्टी और गाद का बहाव भी बना हुआ है. ऐसे में सड़क से मलबा हटाने में भी दिक्कतें आ रही हैं. विभागीय मशीनरी मौके पर पहुंचकर सड़क को साफ करने और यातायात बहाल करने के काम में जुटी हुई है, लेकिन बारिश के बीच लगातार मिट्टी और गाद आने के कारण सड़क को पूरी तरह बहाल करने में समय लग रहा है.

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लंबे जाम से यात्री परेशान

सुबह से हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है. बारिश के बीच जाम में फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्री और लोग सड़क पर बिखरी मिट्टी और गाद के बीच से पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाते हुए नजर आए.

मौके पर वाहनों की लंबी कतारें साफ दिखाई दे रही हैं. सैकड़ों लोग सुबह से जाम में फंसे हुए हैं. बारिश का सिलसिला जारी रहने के कारण फिलहाल यातायात सामान्य होने में कुछ और समय लग सकता है. विभागीय मशीनरी लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटी हुई है.

बारिश के बीच मंडी-कुल्लू हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़कों पर लगा जाम

Input By : परी शर्मा
Published at : 11 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Mandi News HIMACHAL NEWS
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