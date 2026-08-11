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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'राहुल गांधी भगोड़े...', विपक्ष के वॉकआउट पर कंगना रनौत का बयान

'राहुल गांधी भगोड़े...', विपक्ष के वॉकआउट पर कंगना रनौत का बयान

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मंडी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी को भगोड़ा बताया और कहा कि अमित शाह चर्चा करना चाहते हैं तो राहुल गांधी भाग रहे हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Aug 2026 02:25 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में एनडीए सांसदों ने मंगलवार को संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया. उन्होंने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा. इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

प्रदर्शन में शामिल कंगना रनौत ने विपक्ष को लेकर कहा, "पहले इन लोगों ने इतना ज्यादा उत्पात मचाया और कहा कि इनको नीट के पेपर हुए प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा चाहिए, लेकिन अब जब चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी भगोड़े बने हुए हैं."

'सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी...', विपक्ष के वॉकआउट पर बोलीं कंगना रनौत

राहुल गांधी को लेकर क्या बोलीं कंगना रनौत?

कंगना रनौत ने आगे कहा, "राहुल गांधी यहां पर गृहमंत्री अमित शाह को सुनना नहीं चाह रहे हैं तो फिर संसद कैसा चलेगा. इस तरह की इनकी करतूते हैं यह पूरा देश देख रहा है. यह कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं. इन्होंने इस बार एक दिन भी संसद नहीं चलने दिया है जो कि बेद शर्मनाक है."

वहीं कंगना रनौत ने आगे कहा, "राहुल गांधी ने अब चर्चा करने से मना कर रहे हैं. पहले उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज को लेकर उन्हें चर्चा करनी है, लेकिन इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उन्होंने मना कर दिया." कंगना ने आगे कहा, "सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी देश को कितना धोखा दे रहे हैं. एक दिन भी वे पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं."

लोकसभा अध्यक्ष ने की ये अपील

बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए.उन्होंने सदन की बैठक आरंभ होने के बाद यह भी कहा कि जब कार्यवाही बाधित होती है तो उनका मन दुखी होता है. बिरला ने सदन में कहा कि सदन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Mandi News BJP RAHUL GANDHI HIMACHAL NEWS Jharkhand News CONGRESS
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