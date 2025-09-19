हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: सुक्खू सरकार धारा 118 में करेगी बदलाव, उद्योगों को बिजली की बिल में मिलेगी छूट

हिमाचल: सुक्खू सरकार धारा 118 में करेगी बदलाव, उद्योगों को बिजली की बिल में मिलेगी छूट

Himachal News: हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में CII की बैठक के दौरान कहा कि किराए पर ली जाने वाली संपत्ति पर भी अब उद्योगों को धारा 118 के तहत अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अजीत | Updated at : 19 Sep 2025 09:47 PM (IST)

हिमाचल में आपदा की मार हर क्षेत्र में पड़ी है. उद्योग भी इससे बच नहीं पाए हैं. पहले ही राज्य में कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा उद्योग क्षेत्र आपदा से औंधे मुंह गिरा है. उद्योगपतियों की समस्याओं को देखते हुए हिमाचल सरकार आने वाले वक्त में धारा 118 में बदलाव करने जा रही है. ताकि उद्योग हिमाचल से पलायन न कर पाएं. अब जो उद्योग हिमाचल में लग चुके हैं, उनको बेचने या मालिकाना हक बदलने के लिए दोबारा से 118 की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सुक्खू सरकार धारा 118 में करेगी बदलाव

ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की बैठक के दौरान कही. उन्होंने कहा, ''किराए पर ली जाने वाली संपत्ति पर भी अब उद्योगों को 118 की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी. भाजपा सरकार ने 2022 में जाते जाते किराए वाले उद्योगों को भी 118 की अनुमति लेने का फैसला लिया था. इसके अलावा उद्योगों को बिजली की बिल में भी 40 पैसे प्रति यूनिट छूट देने पर भी विचार कर रही है. हालांकि सुक्खू सरकार ने ही बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की है.

औद्योगिक निर्यात में हुई बढ़ोत्तरी- हर्षवर्धन चौहान

उन्होंने कहा, ''प्रदेश में 2004 में केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज मिलने के बाद उद्योग क्षेत्र को बड़ी बढ़त मिली थी, और आज चुनौती यह है कि पुराने उद्योगों को स्थिर बनाए रखते हुए नई इकाइयों को भी किस तरह स्थापित किया जाए. मंत्री ने बताया कि 2004 में प्रदेश का औद्योगिक निर्यात लगभग 550 करोड़ रुपये था, जबकि 2025 में यह बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. प्रदेश की जीडीपी में उद्योगों का योगदान भी उल्लेखनीय है.

प्राकृतिक आपदा से हिमाचल को काफी नुकसान

हिमाचल में 2023 में प्राकृतिक आपदाओं से लगभग 10,000 करोड़ रुपये और 2025 में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके बावजूद सरकार ने स्थिरता बनाए रखी है. उन्होंने कहा, ''राज्य के राजस्व बढ़ाने के लिए नदी और नालों से खनन (River Bed Mining) की अनुमति भी जरूरी है. वर्तमान में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट (FCA) के चलते सिर्फ एक ही साइट पर स्वीकृति मिली है, जबकि प्रदेश में 32 नदियों के किनारे 3022 साइट्स प्रस्तावित हैं. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वन-टाइम अनुमति देने का आग्रह किया है ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके.

जीएसटी सुधारों को लेकर क्या बोले मंत्री हर्षवर्धन चौहान?

जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा, ''5%, 12% और 18% की नई दरों का प्रदेश ने स्वागत किया है, लेकिन इस बदलाव से हिमाचल को 800 से 1000 करोड़ रुपये सालाना राजस्व नुकसान होने की आशंका है. यह चिंता सिर्फ हिमाचल की नहीं, बल्कि सभी राज्यों की है. चौहान ने केंद्र से आग्रह किया कि राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई की जाए, जैसा 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद किया गया था.

और पढ़ें
Published at : 19 Sep 2025 09:46 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Chauhan HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
क्रिकेट
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Vote Chori Row: Rahul Gandhi के 'युवा' वाले दांव पर BJP का 'गृह युद्ध' वाला वार!
Deepika Padukone Exit: 'Kalki 2898 AD' से बाहर हुईं Deepika, फीस और Entourage बनी वजह!
DUSU Election Results: ABVP की बड़ी जीत, 3 पदों पर लहराया परचम, NSUI को लगा तगड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
क्रिकेट
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
विश्व
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
बिहार
VIDEO: बेटे अनंत के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान 
बेटे अनंत के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान 
हेल्थ
Natural Remedies For Chronic Pain: दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
जनरल नॉलेज
India VS US Salary System: भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
ENT LIVE
Bigg Boss 19 में शेहबाज बदेशा की याद कैसे दिलाई गई
Bigg Boss 19 में शेहबाज बदेशा की याद कैसे दिलाई गई
Embed widget