कुल्लू के SDM पर महिला ने लगाए यौन शोषण के आरोप, अधिकारी बोले- 'वो लगातार फोन करती थी और...'

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के एसडीएम के बाद कुल्लू के एसडीएम पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं. कुल्लू के SDM रहे सुजानपुर के मौजूदा उपमंडलाधिकारी विकास शुक्ला ने अपने खिलाफ जांच के आदेशों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को नकारा है.

बीते गुरुवार (25 सितंबर) को हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उनके विरुद्ध जांच का आदेश दिया है. मुख्य सचिव की ओर से पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव को ईमेल के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है.

विकास शुक्ला ने कहा, ''आरोप लगाने वाली महिला पहले भी कईं फोरम पर शिकायत कर चुकी है. कुल्लू में पोस्टिंग के दौरान महिला छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए आती थी. महिला लगातार फोन करने लगी तो उन्हें इंकार किया गया. महिला गुस्से में एक दफा घर में पहुंच गई. उस वक्त भी पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी और महिला के खिलाफ पुलिस में रपट दर्ज है. फिर महिला ने आरोप लगाने शुरू कर दिए. अब भी वह जांच के लिए पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं. यह आरोप बेबुनियाद है. हर जांच में आरोप गलत पाए गए हैं.''

दरवाजा बंद कर किया गया यौन शोषण

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक कुल्लू को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि विकास शुक्ला ने यह कहकर अपने आवास पर बुलाया था कि उसके विरुद्ध कोई शिकायत आई है. जब वह आवास पर पहुंची तो दरवाजा बंद कर उसका यौन शोषण किया गया.

हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब

महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने व दबाव डालकर बयान लिखवाने का आरोप लगाया है. एक अधिवक्ता ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू, महिला थाना कुल्लू, थाना कुल्लू व विकास शुक्ला सहित अन्य लोगों से जवाब मांगा है.