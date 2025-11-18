16 साल की उम्र में लापता बेटा 45 साल बाद लौटा घर, फिल्मी है हिमाचल के इस शख्स की कहानी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश16 साल की उम्र में लापता बेटा 45 साल बाद लौटा घर, फिल्मी है हिमाचल के इस शख्स की कहानी

Himachal Pradesh News: इस शख्स की एक हादसे में याददाश्त चली गई थी, जिससे उनका संपर्क परिवार से टूट गया. फिर एक दूसरे में उनकी याददाश्त फिर से धीरे-धीरे लौटने लगी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Nov 2025 07:04 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौन क्षेत्र का नाड़ी गांव इन दिनों खुशी में झूम रहा है. गांव का बेटा रिखी राम, जो वर्ष 1980 में महज 16 साल की उम्र में लापता हो गया था, करीब 45 साल बाद अपने घर लौट आया. यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, बल्कि एक सच्चा चमत्कार है जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया है.

दरअसल, साल 1980 में रिखी राम काम की तलाश में यमुनानगर गया था और एक होटल में नौकरी करने लगा. लेकिन एक दिन होटल के साथी के साथ अंबाला जाते समय उसका गंभीर सड़क हादसा हुआ. सिर में चोट लगने से याददाश्त पूरी तरह चली गई और परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया.

साथियों ने उसका नाम बदलकर 'रवि चौधरी' रख दिया. नई पहचान के साथ वह मुंबई के दादर और फिर नांदेड़ पहुंचा, जहां उसे एक कॉलेज में नौकरी मिली. 1994 में उसकी शादी संतोषी से हुई और उसके दो बेटियां व एक बेटा है. रिखी राम एक नई जिंदगी में रम गया था, लेकिन पुरानी पहचान पूरी तरह मिट चुकी थी. 

दूसरे हादसे ने बदल दी किस्मत 

सपनों में लौटने लगे गांव कई दशकों बाद नियति ने दूसरा मोड़ लिया. कुछ महीने पहले हुए एक और सड़क हादसे के बाद उसकी खोई यादें धीरे-धीरे लौटने लगीं. उसे बार-बार सपनों में आम का पेड़, सतौन का इलाका, गांव के झूले, पहाड़ी रास्ते, दिखाई देने लगे. शुरू में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दृश्य लगातार उभरने लगे तो उसने पत्नी को बताया और अपने अतीत की तलाश शुरू की.

कैफे से लेकर घर तक पहुंची कड़ी

पढ़ा-लिखा कम होने के कारण उसने कॉलेज के एक छात्र से इंटरनेट पर मदद मांगी. खोजबीन में उसे सतौन के एक कैफे का नंबर मिला. कैफे वालों ने उसे नाड़ी गांव के रुद्र प्रकाश से जोड़ दिया. रिखी राम ने अपनी पूरी कहानी रुद्र प्रकाश को बताई, लेकिन शुरुआत में रुद्र को संदेह हुआ कि कहीं यह कोई ठगी न हो.पर जब रिखी राम रोज कॉल कर अपने भाई-बहनों के बारे में बात करने लगे, तो धीरे-धीरे संदेह यकीन में बदलने लगा.

Published at : 18 Nov 2025 07:04 PM (IST)
Shimla News Sirmaur News HImachal Pradesh News
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
Heart Attack: मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
