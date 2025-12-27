हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश को केंद्र से बड़ी राहत, आपदा पुनर्वास के लिए 601.92 करोड़ की दूसरी किश्त जारी

हिमाचल प्रदेश को केंद्र से बड़ी राहत, आपदा पुनर्वास के लिए 601.92 करोड़ की दूसरी किश्त जारी

Himachal News: बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाने की राजनीति करती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र ने हिमाचल की हर आपदा में खुलकर मदद की है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अजीत | Updated at : 27 Dec 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश की भरपूर सहायता की है. अब तक प्रदेश को 5800 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्राप्त हो चुकी है, जो यह दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार की आभारी है, जिसने आपदा के समय हिमाचल का हाथ कभी नहीं छोड़ा.

सुरेश कश्यप ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी. वर्ष 2023 की भीषण आपदा हो या वर्ष 2025 की आपदा, केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की है.''

केंद्र ने 601.92 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की- BJP

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए केंद्र से राहत भरी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए 601.92 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी है. इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खजाने में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं.

'हिमाचल में 9300 करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन'

सांसद कश्यप ने ये भी कहा, ''यह राहत राशि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से जारी की गई है. कुल 601.92 करोड़ रुपये की यह दूसरी किश्त है. इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल को 400 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किश्त जारी कर चुकी है. वर्ष 2023 की आपदा के बाद केंद्रीय टीम द्वारा PDNA के तहत हिमाचल में 9300 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने कुल 1504.80 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी थी.''
हिमाचल प्रदेश को केंद्र से बड़ी राहत, आपदा पुनर्वास के लिए 601.92 करोड़ की दूसरी किश्त जारी

2023 की आपदा में 500 से अधिक लोगों की गई थी जान

उन्होंने आगे कहा, ''2023 की आपदा में प्रदेश में 500 से अधिक लोगों की जान गई और सरकारी संपत्ति को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. वहीं वर्ष 2025 में भी आपदाओं के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए और 454 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, जिनमें बड़ी संख्या सड़क हादसों, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी है.''

PM ने खुद आपदा से नुकसान का लिया था जायजा- सुरेश कश्यप 

बीजेपी नेता सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए इस वर्ष भी 1500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है और सितंबर महीने में खुद हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि PDNA के तहत जारी यह 601.92 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त प्रदेश में चल रहे पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति देगी.

'हिमाचल की हर आपदा में केंद्र ने खुलकर मदद की'

उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ''जहां एक ओर कांग्रेस सरकार केवल केंद्र पर आरोप लगाने की राजनीति करती रही है, वहीं दूसरी ओर सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर आपदा में खुलकर मदद की है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील नेतृत्व और भाजपा सरकार की हिमाचल के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है.''

और पढ़ें
Published at : 27 Dec 2025 06:31 PM (IST)
Tags :
Congress BJP Himachal News Suresh Kashyap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
विश्व
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
क्रिकेट
Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
Advertisement

वीडियोज

Congress में अब 'भैय्या' से खत्म हो गई आस, 'बहन' पर बढ़ा विश्वास देखिए Chitra Tripathi के साथ डिबेट
Sudhanshu Trivedi ने लाइव डिबेट में बता दिया कि Rahul की किन कमियों से Congress बैकफुट पर आ गई ?
बीच डिबेट Digvijay Singh के खिलाफ बोल पड़े कांग्रेस प्रवक्ता, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे
Digvijay Singh Post: राहुल को नसीहत, क्या है दिग्विजय सिंह की चाहत? कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल!
BJP पर Digvijay Singh के एक Tweet से मच गया बवाल, Congress में अब Rahul पर भरोसा नहीं रहा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
विश्व
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
क्रिकेट
Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया
बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
ऑटो
नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
हेल्थ
सूजकर पत्थर जैसे हो जाते हैं पैर तो हो जाएं सावधान, समझ लीजिए हो गई है ये बीमारी
सूजकर पत्थर जैसे हो जाते हैं पैर तो हो जाएं सावधान, समझ लीजिए हो गई है ये बीमारी
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Embed widget