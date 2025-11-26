हिमाचल: मंडी में फ्रंट शीशा तोड़कर बस में घुसा पेड़, ड्राइवर की सूझबूझ से बचीं 40 जिंदगियां

हिमाचल प्रदेश की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर सफर कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीर मंगलवार (25 नवंबर) को मंडी जिले के सराज क्षेत्र में देखने को मिली. सराची-मंडी मार्ग पर चौड़ा खड्ड के पास HRTC की बस में करीब 40 यात्री सवार थे. सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक सड़क किनारे खड़े पेड़ की भारी डाल टूटकर सीधे बस के फ्रंट शीशे को चीरती हुई अंदर घुस गई.

इस अचानक हुए हादसे से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. आगे बैठे लोग एक पल के लिए अपनी जगह से उछल गए और डर के कारण उनकी सांसें थम गईं.

ड्राइवर की हिम्मत ने बचाई 40 जानें

स्थिति बेहद डरावनी थी, लेकिन बस चालक ने कमाल की हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर चालक सिर्फ एक सेकंड भी देर कर देता, तो बस अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर मौजूद गहरी खाई में गिर सकती थी. उस खाई की गहराई इतनी है कि पलभर में 40 जिंदगियां खत्म हो सकती थीं.

पेड़ का हिस्सा चालक को छूता हुआ निकल गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. चालक खुद भी बाल-बाल बचा. बस रुकते ही यात्री डर के माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे. सभी ने राहत की सांस ली और चालक का धन्यवाद किया, जिसकी सूझबूझ ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया. कई यात्रियों ने कहा कि उन्होंने इतना खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था.

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इस खौफनाक दृश्य का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पेड़ का बड़ा हिस्सा बस के भीतर तक घुसा हुआ था. स्थानीय लोग प्रशासन से इस मार्ग पर खतरे वाले पेड़ों की छंटाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे ऐसे हादसे न हों.