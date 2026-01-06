हिमाचल में कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर पाइपलाइन में जमा पानी, बारिश का अनुमान

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (6 जनवरी) को कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिला. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या हिमपात का अनुमान जताया है. आईएमडी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. हिमाचल प्रदेश में शीतलहर से कोई राहत नहीं मिली और मंगलवार ((6 जनवरी) को कई स्थानों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब बना रहा, जबकि ताबो में न्यूनतम तापमान शून्य से 10.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो सबसे कम तापमान था. कई जगह बर्फ की चादर में पहाड़ ढके हुए दिखाई दिए हैं.

ताबो में इतना रहा न्यूनतम तापमान

ताबो में रविवार को न्यूनतम तापमान के शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ ही साल की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई थी तथा सोमवार (5 जनवरी) की रात को न्यूनतम तापमान और भी कम हो गया, जो शून्य से 10.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

पाइप लाइनों में जमा पानी

अधिकारियों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों में कई जगहों पर पाइपलाइन में पानी जम गया, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई. ऊंचाई वाले आदिवासी और अन्य क्षेत्रों में आर्कटिक जैसी स्थिति देखी गई, जहां पारा हिमांक बिंदु से 12 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा.

कुकुमसेरी, कल्पा और नारकंडा में न्यूनतम तापमान क्रमशः शून्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस नीचे, शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे और शून्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. जबकि रेकोंगपेओ, कुफरी, सोलन और सेओबाग में क्रमशः तापमान शून्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे, शून्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे, शून्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस नीचे और शून्य से 1.0 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

इस बीच, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्रशासन ने बिगड़ते मौसम की आशंका को देखते हुए जिले में 3,000 मीटर से ऊपर की सभी ‘ट्रेकिंग’ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों (विशेषकर बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों) को क्षेत्र में बढ़ती ठंड के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है.