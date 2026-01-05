हिमाचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में 19 वर्षीय दलित छात्रा की 26 दिसंबर 2025 को मौत हो गई थी. जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला का दौरा कर छात्रा की मौत तथा कथित रैगिंग व यौन उत्पीड़न के मामले की जांच शुरू कर दी है. यह उच्चस्तरीय समिति अतिरिक्त निदेशक (कॉलेज) डॉ. हरीश कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें तीन कॉलेज प्राचार्य और शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधीक्षक सहित कुल पांच सदस्य शामिल हैं.

उच्चस्तरीय समिति हर एंगल से मामले की जांच कर रही है- राकेश पठानिया

समिति ने कॉलेज पहुंचकर प्रकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की और कॉलेज प्रशासन से संबंधित जानकारियां एकत्र कीं. जिसके बाद राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के प्राचार्य राकेश पठानिया ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समिति ने आज कॉलेज का दौरा किया है और हर एंगल से मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. हालांकि उन्होंने कैमरे पर आकर इस विषय में कोई भी टिप्पणी करने से इंकार किया.

विपक्ष ने भी उठाए थे मामले पर सावल

इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार और पुलिस पर तरह-तरह के सवाल उठाए थे. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने इस घटना को लेकर कहा था कि पुलिस ने इस मामले पर समय रहते गंभीरता से जांच नहीं की, अगर शुरुआती वक्त में ही जांच की जाती तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती. वहीं आगे उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आरोपी प्रोफेसर को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए.

तीन दिनों के अंदर सोपनी होगी रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है कि छात्रा की मौत, कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. समिति को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.