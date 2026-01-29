हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश: चंबा में कुदरत का कहर, ओट नाला में ग्लेशियर हादसा, वाहन-दुकानें मलबे में दबीं

हिमाचल प्रदेश: चंबा में कुदरत का कहर, ओट नाला में ग्लेशियर हादसा, वाहन-दुकानें मलबे में दबीं

Himachal News: चंबा स्थित ओट नाला में देर रात ग्लेशियर गिरने से दो राशन लदे वाहन और तीन दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं. इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ. राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूलन पंचायत के ओट नाला क्षेत्र में देर रात अचानक ग्लेशियर गिरने से भारी तबाही मच गई. इस प्राकृतिक आपदा से इलाके में दहशत फैल गई. हादसे के दौरान राशन से लदे दो मालवाहक वाहन ग्लेशियर की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इसके अलावा तीन व्यावसायिक दुकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

प्रशासन के अनुसार, शुरुआती आकलन में इस हादसे से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया. एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है.

रात के समय हुआ ग्लेशियर हादसा

चंबा ऐसी टू डीसी केशव राम कोहली के अनुसार, गनीमत यह रही कि यह हादसा रात के समय पेश आया. यदि यह घटना दिन में होती तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था. क्योंकि जिस स्थान पर ग्लेशियर गिरा है वह दिन के समय अत्यंत व्यस्त रहता है. आसपास राशन की दुकानें होने के कारण यहां लोगों की आवाजाही भी काफी रहती है.

घटना की पुष्टि करते हुए क्षेत्र के युवा नेता अंग्रेज कपूर ने बताया कि ग्लेशियर गिरने का मंजर बेहद भयावह था. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए दुकानदारों ने दो मालवाहक वाहनों में राशन मंगवाया था. लेकिन खराब मौसम के चलते उसे उतारा नहीं गया था. मौसम साफ होने पर राशन को दुकानों में व्यवस्थित कर आवंटित किया जाना था. लेकिन इससे पहले ही देर-रात ग्लेशियर गिरने से सब कुछ तबाह हो गया.

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल

उन्होंने बताया कि दोनों मालवाहक वाहन पूरी तरह दब चुके हैं और उनका नामोनिशान तक दिखाई नहीं दे रहा है. जबकि तीन दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और प्रशासन से जल्द राहत व नुकसान के आकलन की मांग की जा रही है.

ये भी पढ़िए- तेजस्वी यादव पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- 'हारने वाले को ही जिम्मेदारी...'

Published at : 29 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Chamba HIMACHAL NEWS HIMACHAL PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
नौकरी
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
जनरल नॉलेज
India EU Trade Deal: यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget