हिमाचल प्रदेश: चंबा में कुदरत का कहर, ओट नाला में ग्लेशियर हादसा, वाहन-दुकानें मलबे में दबीं

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूलन पंचायत के ओट नाला क्षेत्र में देर रात अचानक ग्लेशियर गिरने से भारी तबाही मच गई. इस प्राकृतिक आपदा से इलाके में दहशत फैल गई. हादसे के दौरान राशन से लदे दो मालवाहक वाहन ग्लेशियर की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इसके अलावा तीन व्यावसायिक दुकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

प्रशासन के अनुसार, शुरुआती आकलन में इस हादसे से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया. एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है.

रात के समय हुआ ग्लेशियर हादसा

चंबा ऐसी टू डीसी केशव राम कोहली के अनुसार, गनीमत यह रही कि यह हादसा रात के समय पेश आया. यदि यह घटना दिन में होती तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था. क्योंकि जिस स्थान पर ग्लेशियर गिरा है वह दिन के समय अत्यंत व्यस्त रहता है. आसपास राशन की दुकानें होने के कारण यहां लोगों की आवाजाही भी काफी रहती है.

घटना की पुष्टि करते हुए क्षेत्र के युवा नेता अंग्रेज कपूर ने बताया कि ग्लेशियर गिरने का मंजर बेहद भयावह था. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए दुकानदारों ने दो मालवाहक वाहनों में राशन मंगवाया था. लेकिन खराब मौसम के चलते उसे उतारा नहीं गया था. मौसम साफ होने पर राशन को दुकानों में व्यवस्थित कर आवंटित किया जाना था. लेकिन इससे पहले ही देर-रात ग्लेशियर गिरने से सब कुछ तबाह हो गया.

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल

उन्होंने बताया कि दोनों मालवाहक वाहन पूरी तरह दब चुके हैं और उनका नामोनिशान तक दिखाई नहीं दे रहा है. जबकि तीन दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और प्रशासन से जल्द राहत व नुकसान के आकलन की मांग की जा रही है.

