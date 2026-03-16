हिमाचल चुनाव में सभी 68 सीटों पर लड़ेगी AAP, 22 मार्च को मंडी में मनीष सिसोदिया भरेंगे हुंकार

हिमाचल प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है. प्रदेश में एक मजबूत 'तीसरे विकल्प' के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी (AAP) ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं.

पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए स्पष्ट किया है कि वह हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी. इसी कड़ी में 22 मार्च को मंडी में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ 'आप' नेता मनीष सिसोदिया विशेष रूप से शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे.

22 मार्च को मंडी से होगा चुनावी शंखनाद

आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतुराज झा के नेतृत्व में पार्टी पिछले लगभग 10 महीनों से राज्य में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के अभियान में जुटी हुई है. इसके तहत पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक कमेटियों का गठन किया जा रहा है, ताकि बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित की जा सके. संगठन विस्तार की इसी रणनीति के तहत पार्टी अब प्रदेश के सभी जिलों में सिलसिलेवार तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. मंडी में 22 मार्च को होने वाला सम्मेलन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

गांव-गांव और ब्लॉक स्तर तक संगठन विस्तार पर जोर

शिमला में आयोजित एक विशेष पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत राम ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ही दलों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है. राज्य की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी इस शून्य को भरकर तीसरे विकल्प के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है.

हिमाचल में 'तीसरा विकल्प' बनने की तैयारी

जगत राम ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा निराशा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं में है, जो खुद को व्यवस्था द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि यदि आगामी चुनावों में जनता का समर्थन मिला, तो पार्टी पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी एक ईमानदार सरकार बनाने का प्रयास करेगी. मनीष सिसोदिया का मंडी दौरा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद माना जा रहा है.