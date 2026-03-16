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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश: मंडी में पानी के टैंक में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

हिमाचल प्रदेश: मंडी में पानी के टैंक में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

Mandi News in Hindi: मंडी के सरधवार गांव में 15 फीट गहरे पानी के टैंक में गिरा तेंदुआ वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 03:37 PM (IST)
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मंडी जिले के सरधवार गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक तेंदुआ अचानक पानी के बड़े टैंक में गिर गया. टैंक में फंसे तेंदुए को देखकर ग्रामीणों में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बन गया. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने सावधानी और सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से टैंक से बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में न तो तेंदुए को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी ग्रामीण को चोट आई. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

15 फीट गहरे टैंक में गिर गया तेंदुआ

जानकारी के मुताबिक, तेंदुआ 15 फीट गहरे टैंक में गिर गया था. जिसमें लगभग आधा फीट पानी था. तेंदुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था. स्थानीय ग्रामीणों ने जब तेंदुए को देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. इसके बाद वन्यजीव बचाव दल के पहुंचने पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

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विभाग ने सफलतापूर्वक पूरा किया रेस्क्यू ऑपरेशन

वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित टैंक से बाहर निकाला. यह 3 से 5 वर्ष की मादा उप-वयस्क तेंदुआ है, जो पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 16 Mar 2026 03:37 PM (IST)
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