हिमाचल: भरमौर के 200 साल पुराने मंदिर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ग्राम पंचायत खुंदेल के गिरड़ गांव में स्थित करीब 200 साल पुराना ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर शुक्रवार (6 फरवरी) को भीषण आग की चपेट में आ गया. अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे मंदिर परिसर को अपनी लपटों में ले लिया. जिससे मंदिर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस कारणों से लगी है.

प्राचीन मंदिर आग में जलकर खाक

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को अचानक मंदिर में लगी आग से यह प्राचीन इमारत जलकर राख हो गई. ग्रामीणों ने आग बुझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली. इस अग्निकांड में न केवल मंदिर की इमारत नष्ट हुई है, बल्कि मंदिर के भीतर स्थापित प्राचीन विरासत को भी अपूरणीय क्षति पहुंची है. लकड़ी से बनी पारंपरिक संरचना होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही समय में करीब दो सदियों पुराना यह मंदिर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया. मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी माना जाता था. जिससे इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है.

'ब्लैक स्टोन' की मूर्ति पूरी तरह क्षतिग्रस्त

संगमरमर और दुर्लभ 'ब्लैक स्टोन' से बनी माता की मूर्तियां आग की तपिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं. मंदिर में रखी पीतल की ऐतिहासिक मूर्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है. देवदार की लकड़ियों पर की गई प्राचीन और दुर्लभ नक्काशी अब इतिहास के पन्नों में सिमट गई है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

ये भी पढ़िए- जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में विसरा रिपोर्ट का इंतजार, इंजेक्शन के बाद बिगड़ी थी तबीयत!