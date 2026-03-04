हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल में होली पर सियासत हावी, राज्यसभा सीट को लेकर सीएम सुक्खू और बीजेपी आमने-सामने

Himachal News: हिमाचल में होली पर सियासत हावी, राज्यसभा सीट को लेकर सीएम सुक्खू और बीजेपी आमने-सामने

Himachal News In Hindi: हिमाचल में गुरुवार (5 मार्च) को राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा जाना है. चुनाव को लेकर कांग्रेस-बीजेपी में सियासत तेज हो गई है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में होली पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया. वैसे तो कहा जाता है कि होली पर्व पर सारे गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन भी गले लग जाते हैं. लेकिन सियासत में ये बात लागू नहीं होती. इसका उदाहरण आज शिमला में देखने को मिला जहां होली के गुलाल के साथ सियासत का रंग भी खूब उड़ा. 

गुरुवार (5 मार्च) को राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा जाना है, लेकिन सुक्खू सरकार के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं. हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौटे है तो उनको तो प्रत्याशी का पता है, लेकिन अन्य किसी को जानकारी नहीं हैं.

नामांकन से पहले पता चलेगा उम्मीदवार का नाम- सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भी साफ कर दिया है कि कल ही नॉमिनेशन से पहले उम्मीदवार का नाम पता लगेगा. हां उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस बार प्रत्याशी हिमाचल का ही होगा. यदि कोई सोच रहा है कि बीजेपी पिछली बार की तरह लोकतंत्र को खरीद लेगी तो कांग्रेस लोकतंत्र को बिकने नहीं देगी. कांग्रेस इस बार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. 

राज्यसभा सीट को लेकर क्या बोले जयराम ठाकुर?

दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इस बार शरारत करने के मूढ में नहीं है. कांग्रेस ने ही अभी अपनी स्थिति साफ नहीं की है. उम्मीदवार हिमाचल से होगा या बाहरी राज्य से-कि उनकी तरह से कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन बीजेपी सब देख रही है, जो भी जाने वाला उम्मीदवार काम करने वाला हो.

सियासत सिर्फ यही तक नहीं रुकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब राज्यपाल को गुलाल लगाने पहुंचे तो जाते वक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले कि मुख्यमंत्री ने क्या बोला तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैंने ये बोला कि बीजेपी हिमाचल विरोधी है. इस पर राज्यपाल बोले ये हमसे क्यों कह रहे हो.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 04 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur BJP Shimla News Bbjp HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal News: हिमाचल में होली पर सियासत हावी, राज्यसभा सीट को लेकर सीएम सुक्खू और बीजेपी आमने-सामने
हिमाचल में होली पर सियासत हावी, राज्यसभा सीट को लेकर सीएम सुक्खू और बीजेपी आमने-सामने
हिमाचल प्रदेश
मिडिल ईस्ट में 45000 से अधिक हिमाचली प्रवासी, विक्रमादित्य सिंह बोले- 'जैसे ही हमें वहां...'
'45000 हिमाचली प्रवासियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी', ईरान-इजरायल जंग पर बोले विक्रमादित्य सिंह
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: 20 मार्च को पिटारा खोलेंगे सीएम सुक्खू, RDG कटौती के बीच पेश होगा राज्य का बजट
हिमाचल: 20 मार्च को पिटारा खोलेंगे सीएम सुक्खू, RDG कटौती के बीच पेश होगा राज्य का बजट
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: 'ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हिमाचल के नागरिक सुरक्षित', बोले- हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन
'ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हिमाचल के नागरिक सुरक्षित', बोले- हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
पुराने क्लासिक से नए बीट्स तक, बॉलीवुड के इन सुपरहिट गानों के बिना अधूरी है आपकी होली
पुराने क्लासिक से नए बीट्स तक, बॉलीवुड के इन सुपरहिट गानों के बिना अधूरी है आपकी होली
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित
LBW में क्या होता है अंपायर्स कॉल? T20 वर्ल्ड कप के बीच वायरल वीडियो ने आसान भाषा में समझाया पूरा गणित
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget