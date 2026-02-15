हिमाचल विधानसभा: कल से शुरू होगा 3 दिन का बजट सत्र, RDG समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (16 फरवरी) से शुरू होने जा रहा है. इस बीच पहली बार पहले चरण में तीन दिन का बजट सत्र होने जा रहा है. बजट सत्र में अभी तक बजट पेश करने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन सोमवार दोपहर के बाद बजट सत्र की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी.

राज्यपाल की सिफारिश के उपरांत विधानसभा सचिवालय ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव (शोकोदगार) लाए जाएंगे. इसके उपरांत विधायी कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी

प्रदेश के बजट सत्र की जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने दी है. उन्होंने बताया कि तीन दिन के सत्र के लिए 125 सवाल आएं हैं. जिनमें से 111 तारांकित और 14 आतारांकित सवाल सामने आए हैं. नियम 62 के तहत एक प्रस्ताव आया है. जबकि RDG की चर्चा को लेकर सरकार की तरफ से नियम 102 के तहत प्रस्ताव आया है.

राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने को लेकर चल रही सियासत के बीच इस सत्र में काफी हंगामा होने के आसार हैं. केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सख्ते में है. सरकार ने RDG बंद होने पर विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी और अब सरकार ने 16 फरवरी से बजट सत्र बुलाने का निर्णय लिया है.

सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

उन्होंने बताया कि सोमवार को सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है. हिमाचल प्रदेश में साल में कुल 35 बैठकें आयोजित करने का प्रावधान हैं. जिनमें से 20 दिन का बजट सत्र होता है और बाकी मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है. इतना जरूर है कि बजट सत्र के बीच छुट्टियां होती थी लेकिन बजट पेश होने के बाद, लेकिन इस बार तीन दिन का ही सत्र रखा गया है.