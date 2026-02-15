हिमाचल के सराज में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में जीप में गिरने से 3 की मौत, 1 घायल

शिवरात्रि की पावन सुबह जिला मंडी के सराज क्षेत्र में एक दुःखद और हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. सुबह करीब 4 बजे बुनालीधार क्षेत्र में एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद खाई में गिरे युवकों को बाहर निकाला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीप काफी गहराई में गिरी थी, जिस कारण युवकों को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

स्थीनीय लोगों ने शुरू किया बचाव कार्य

स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक तीन युवकों की जान जा चुकी थी. घटना में कुशाल सिंह पुत्र रूप लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एंबुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज जारी है.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जीप सवार युवक कहां जा रहे थे और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

दुर्घटना में इन लोगों ने गंवाई जान

इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान हार्दिक ठाकुर पुत्र योग राज, निवासी रहीधार बगस्याड, सुनील कुमार, पुत्र इंद्र सिंह व इशान ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह, निवासी केलोधार के रूप में हुई है. मृतकों की उम्र 19 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है. कम उम्र में हुई इन मौतों से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मामले की पुष्टि करते हुए विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक मंडी ने कहा कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

शिवरात्रि जैसे पावन पर्व के दिन हुए इस हादसे ने पूरे सराज क्षेत्र को गहरे शोक में डाल दिया है. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायल युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.