धर्मशाला नगर निगम में BJP ने कांग्रेस को 5 सीटों पर समेटा, सुधीर शर्मा बोले- 'जनता ने नकारा'

हिमाचल के बीजेपी नेता एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश और बीजेपी के प्रति बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है.

धर्मशाला की 17 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत

सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला नगर निगम की 17 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर विजय प्राप्त कर चुकी है, जबकि कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर सिमट गई है और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है. यह परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जनता ने बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ अपना जनादेश दिया है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्षों में प्रदेश की जनता को केवल परेशान करने का कार्य किया है. कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है. जनता का यही असंतोष आज चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

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'धर्मशाला की जनता ने विकास, सुशासन पर जताया विश्वास'

सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की जनता ने विकास, सुशासन और जनहित की राजनीति पर विश्वास जताया है. यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में चल रहे विकास कार्यों, गरीब कल्याण की योजनाओं और मजबूत नेतृत्व पर जनता की मुहर है. प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और बीजेपी की कार्यशैली पर जनता ने एक बार फिर अपना भरोसा व्यक्त किया है.

उन्होंने सभी विजयी बीजेपी प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और धर्मशाला की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए धर्मशाला के विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी.

मंडी और सोलन नगर निगम में भी बीजेपी की बहुमत

उधर धर्मशाला के अलावा मंडी और सोलन नगर निगम में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आता नजर आ रहा है. जबकि पालमपुर में कांग्रेस कि बढ़त है. ऐसे में नगर निगम चुनावों में अभी तक के नतीजों के मुताबिक चार नगर निगमों में एक सत्ता दल कांग्रेस और तीन नगर निगम पर बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है.

मंडी की 15 सीटों में से 12 पर बीजेपी जीत चुकी है, एक कांग्रेस और एक नतीजा निर्दलीय के पक्ष में गया है, एक नतीजा अभी आना है. जबकि, सोलन की 17 में से 8 सीटों के नतीजे अभी तक आ चुके है जिनमें बीजेपी 6 और कांग्रेस दो पर जीती है. पालमपुर की 15 सीटों में से 7 के नतीजे आ चुके है, ये सभी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए हैं. वहीं जीत से उत्साहित बीजेपी ने जश्न शुरू कर दिया है.

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