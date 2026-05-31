हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और हिमकेयर योजना के लंबित भुगतानों के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की.

हिमकेयर भुगतान और आधुनिक लैब्स पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतानों को शीघ्र निपटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं.

अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लगाया फोन, कहा- 'अगर जरूरत पड़ेगी तो हम...'

सरकार तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. इन लैबों में एक ही रक्त नमूने से कई जांचें एक साथ की जा सकेंगी. टांडा मेडिकल कॉलेज और डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीईटी स्कैन मशीनें भी लगाई जाएंगी.

3000 करोड़ से खरीदे जाएंगे आधुनिक उपकरण, जीरो वेटिंग टाइम का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की खरीद पर करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए कि एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य जांचों के लिए प्रतीक्षा अवधि को शून्य किया जाए. साथ ही मेडिकल कॉलेजों में बड़ी सर्जरी के लिए भी ‘जीरो वेटिंग टाइम’ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सीएम ने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं रहेगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने मरीजों को ब्रांडेड और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि दवाओं की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की सेवाएं ली जा सकती हैं.

LPG Rate Today: कितने में हो रही आज 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की बुकिंग? जानें ताजा कीमत