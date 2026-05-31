हिमाचल स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान, BJP या कांग्रेस, जानें किसने मारी बाजी?

हिमाचल प्रदेश के 4 प्रमुख नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 नगर निगमों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस केवल पालमपुर नगर निगम बचाने में सफल रही. चुनाव परिणामों को राज्य की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन नतीजों ने शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के रुझान की तस्वीर भी साफ कर दी है.

घोषित परिणामों के अनुसार बीजेपी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम में स्पष्ट बढ़त हासिल की है. मंडी में बीजेपी ने सबसे दमदार प्रदर्शन करते हुए 14 में से 12 वार्डों पर जीत दर्ज की.

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धर्मशाला में पार्टी को 17 में से 11 सीटें मिलीं, जबकि सोलन में भाजपा ने 17 में से 10 सीटें अपने नाम कीं. दूसरी ओर कांग्रेस को पालमपुर नगर निगम में बड़ी सफलता मिली, जहां उसने 15 में से 11 वार्ड जीतकर निगम पर कब्जा बरकरार रखा.

मंडी नगर निगम में BJP का दबदबा

मंडी नगर निगम के नतीजे भाजपा के लिए सबसे ज्यादा उत्साहजनक रहे. यहां भाजपा ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की. कुल 14 वार्डों में से भाजपा के उम्मीदवारों ने अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस केवल एक वार्ड में सिमट गई, जबकि कुछ वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की.

वार्डवार परिणामों में खलियार से अलकनंदा हांडा (निर्दलीय), पुरानी मंडी से सरिता हांडा (भाजपा), पड़दल से निर्मल (भाजपा), नेला से नरवदा देवी (कांग्रेस), मंगवाईं से कृष्णा ठाकुर (भाजपा), सन्यारड़ से वीरेंद्र सिंह आर्य (भाजपा), तल्याहड़ से जितेंद्र कुमार (भाजपा), पैलेस कॉलोनी-1 से गुरदीप कौर (भाजपा), पैलेस कॉलोनी-2 से सुमन (भाजपा), सुहड़ा से नेहा (भाजपा), समखेतर से जितेंद्र (भाजपा), भगवाहन से गगन (भाजपा), थनेहड़ा से रजनी शर्मा (भाजपा) और धौंधी से रीता देवी (भाजपा विजयी रहीं.

मंडी में भाजपा की यह जीत पार्टी संगठन के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली मानी जा रही है.

धर्मशाला में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत

धर्मशाला नगर निगम में भी भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया. 17 वार्डों में से भाजपा ने 11 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा. एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा.

फर्स्टगंज से रेखा देवी, भागसूनाग से शमशेर सिंह, मैक्लोडगंज से आशा देवी, कोतवाली बाजार से करिश्मा, सचिवालय वार्ड से आशु, खेल परिसर से प्रेरणा गुलेरिया, बड़ोल से मीना कुमारी, दाड़ी से हर्ष ओबरॉय, खनियारा से प्रवीण प्रकाश, सिद्धपुर से अनुपम कटोच और सिद्धवाड़ी से विशाल जंबाल भाजपा के टिकट पर जीतकर निगम पहुंचे.

वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार नीनू शर्मा, शैलजा, सुदेश, अनुराग कुमार और अनोज विष्ट अपने-अपने वार्डों में जीत दर्ज करने में सफल रहे. सकोह वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार विजयी रहे. धर्मशाला के नतीजों ने यह संकेत दिया है कि शहर के अधिकांश वार्डों में भाजपा को मतदाताओं का समर्थन मिला है.

सोलन में भाजपा आगे, कांग्रेस ने भी दिखाई ताकत

सोलन नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने 17 में से 10 वार्ड जीतकर निगम में बढ़त बनाई. कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई.

भाजपा की ओर से नीलम सोपाल, सुषमा शर्मा, रोहित भारद्वाज, डॉ. प्रियंका पांजा, रेखा साहनी, सुरेंद्र कुमार, सरिता ठाकुर, प्रियंका अग्रवाल, अभिषेक ठाकुर और सीमा कुमारी विजयी रहीं.

कांग्रेस की ओर से पूजा कुमारी, मीनाक्षी शर्मा, अंकुश सूद, नरेंद्र कुमार, सुलक्षणा कौड़ा और अरुणा ठाकुर ने जीत दर्ज की. वार्ड नंबर 3 से गौरव राजपूत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी रहे. हालांकि भाजपा ने निगम में बढ़त बना ली, लेकिन कांग्रेस ने भी छह सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

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पालमपुर में कांग्रेस ने बचाई प्रतिष्ठा

चारों नगर निगमों में पालमपुर एकमात्र ऐसा नगर निगम रहा जहां कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया. 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 11 सीटें जीतकर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि भाजपा को केवल 4 सीटों पर जीत मिली.

कांग्रेस के विजेता उम्मीदवारों में इंद्र पाल, राधा सूद, रणजीत कौर, शैलजा चौहान, रविंदर कुमार, कविता मिन्हास, सविता राठौर, रितेश ठाकुर, नीलम मलिक, अंचना और राजकुमार शामिल हैं.

वहीं भाजपा की ओर से मीनू, किरण देवी, ललित और मोनिका शर्मा अपने-अपने वार्डों से विजयी रहे. पालमपुर के नतीजे कांग्रेस के लिए राहत लेकर आए हैं, क्योंकि राज्य के अन्य तीन नगर निगमों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी.

शहरी राजनीति में भाजपा का बढ़ता प्रभाव

इन चुनाव परिणामों से साफ है कि हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव लगातार मजबूत बना हुआ है. मंडी, धर्मशाला और सोलन में मिली जीत ने पार्टी को राजनीतिक बढ़त दिलाई है. दूसरी ओर कांग्रेस के लिए पालमपुर की जीत राहत जरूर है, लेकिन बाकी नगर निगमों में प्रदर्शन पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है.

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अब सभी की नजर नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों पर रहेगी, जहां विजयी पार्षद आगे की राजनीतिक दिशा तय करेंगे. फिलहाल चार नगर निगमों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल की राजनीति में भाजपा को बढ़त और कांग्रेस को आत्ममंथन का संदेश दिया है.