'हिमाचल में अपराधों की बाढ़', कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की विफल नीतियों के कारण आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और शांत मानी जाने वाली देवभूमि अब अपराध भूमि में तब्दील हो रही है.

अपराध के आंकड़ों में भारी उछाल सांसद ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. वर्ष 2025 में पूरे राज्य में कुल 17,385 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या 16,393 थी, जो कुल अपराधों में 6% से अधिक की बढ़ोतरी दर्शाता है. सबसे भयावह स्थिति महिला सुरक्षा और नशाखोरी को लेकर है. नशा तस्करी के मामलों में 28% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जहाँ 2024 के 1,537 केस के मुकाबले 2025 में 1,967 मामले दर्ज हुए.

'कानून-व्यवस्था पूरी तरह धराशायी'

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेप के मामलों में 19.02% का इजाफा हुआ है (305 से बढ़कर 363 केस) और अपहरण की घटनाओं में भी 17.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "अपराधी बिना किसी डर के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जिम्मेदार सत्ता के नशे में चैन की बंसी बजा रहे हैं. हिमाचल में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सरकार के इकबाल को खुली चुनौती है".

पल्लवी हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच की मांग

धर्मशाला की बेटी पल्लवी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सांसद ने इसे अत्यंत कष्टदायी घटना बताया. उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और सरकार से इस प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. आज आम नागरिकों के भीतर घर करती असुरक्षा की भावना चिंताजनक है, जो यह स्पष्ट करती है कि सरकार माफियाओं पर लगाम कसने में पूरी तरह नाकाम रही है.