हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी में सोमवार 23 फरवरी से चल रहे श्रमिकों का प्रोटेस्ट अब लगातार तूल पकड़ रहा है. सोमवार के अलावा श्रमिकों ने बुधवार को भी सुरक्षा बलों पर पथराव किया था. गुरुवार को फिर से माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है. एक दिन पहले सभी मांगें मान जाने के बाद श्रमिक संतुष्ट हो गए थे, लेकिन गुरुवार को फिर से श्रमिकों ने अपनी और मांग रख दी. सीटू के बैनर तले श्रमिक इक्ट्ठे हो गए और प्रदर्शन करने लगे.

वहीं, पुलिस ने श्रमिकों को काम पर वापस लौटने की बात कही. माहौल गर्म होते देख पुलिस ने आज वाटर कैनन गाड़ी भी बुलाई है. दंगा विरोधी दस्ता भी मुस्तैद किया है और टियर गैस गाड़ी भी अलर्ट की गई है.

मजदूरों की वेतनमान बढ़ाने की मांग

पानीपत रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि जो हमें वेतन देना चाहिए था, वह दिया नहीं जा रहा. जो 2013 का वेतन है, उसको डिस्प्ले कर दिया गया है. हमें यहां पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही, इसलिए हम काम पर नहीं गए. मजदूरों के मुताबिक उनसे काम से अधिक घंटे तक कम लेकर कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जा रहा. इसको लेकर प्रबंधन बिलकुल गंभीर नहीं है.लिहाजा हड़ताल आखिरी विकल्प है.

रिफाइनरी की बढ़ाई गयी सुरक्षा

मजदूरों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए स्थानीय प्रबंधन ने प्रशासन को सूचित कर दिया है. जिसके बाद रिफाइनरी में सुरक्षा को देखते हुए आज दूसरों जिलों से 5 DSP, करनाल और कैथल जिले की पुलिस समेत मधुबन पुलिस लाइन से पुलिस बल पहुंचा है.

फिलहाल मजदूरों से वार्ता जारी है, लेकिन लगातार हड़ताल से रिफाइनरी के कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा है. प्रबंधन जल्द कोई रास्ता निकालने की बात कर रहा है. फिलहाल कहीं भी हिंसा या उपद्रव की सूचना नहीं है और मजदूरों पर काम पर लौटने की अपील की जा रही है.