गुरुग्राम में फिर रोडरेज का डरावना मंजर, धनवापुर में विवाद के बाद दो SUV गाड़ियों का तांडव

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गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में रोडरेज की घटना देखने को मिली है. यहां दो काले महिंद्रा स्कॉर्पियो का तांडव देखने को मिला जो बदले की आड़ में एक दूसरे की स्कॉर्पियो से बार-बार टकरा रहे थे. इस घटना से पहले दोनों स्कॉर्पियो के ड्राइवरों के बीच पहले बहस हुई थी और बहस अचानक हिंसक टकराव में बदल गई. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये दोनों गाड़ियां बार-बार एक दूसरे से टकराती रहीं. इस दौरान दोनों ही ड्राइवरों ने ट्रैफिक या राहगीरों की कोई परवाह नहीं की. लोगों ने किसी तरह इस दौरान अपनी जान बचाई.

इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सूत्रों के अनुसार, दोनों ड्राइवर वास्तव में दोस्त थे और दोनों ने गाड़ियों को टकराने से पहले आसपास के लोगों की परवाह नहीं की. वीडियो के वायरल होते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी इंदरजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों को पुलिस थाने बुलाया गया था.

दोनों पक्षों ने अपने परिवारों की मौजूदगी में लिखित समझौता किया. पुलिस ने बताया कि किसी भी पक्ष द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. आगे की कार्रवाई जांच के बाद ही तय होगी. पुलिस ने कहा कि ये विवाद क्यों कैसे हुआ उसके वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पहले भी देखने को मिला है ऐसा मामला

गौर हो कि मार्च में भी एक ऐसा ही टकराव सड़क पर देखने को मिला था. गुरुग्राम में एक मामूली टक्कर के बाद 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय सेना के कर्नल अनिल यादव को 6 लड़कों ने बीयर की बोतलों से मारपीट की थी. इस घटना में जिससे कर्नल घायल हो गए थे औ उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था. हमलावरों ने न केवल उनकी कार को क्षति पहुंचाई थी बल्कि उन्हें 30,000 रुपये को UPI से ट्रांसफर भी करवाया था. बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी.