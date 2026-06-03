मानसून से पहले एक्शन में पानीपत नगर निगम, ड्रेनों-नालों की सफाई पर 1.5 करोड़ खर्च करेगा प्रशासन

हरियाणा के पानीपत में मानसून सीजन को देखते हुए नगर निगम ने शहर की प्रमुख ड्रेनों और नालों की सफाई का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है.निगम द्वारा ड्रेन नंबर-1, ड्रेन नंबर-2 और नोहरा ड्रेन की व्यापक सफाई करवाई जा रही है.जबकि हाईवे पर निर्माणाधीन नालों का कार्य भी बारिश से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं.नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की.

मानसून के दौरान जलभराव और हादसों की आशंका को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है.नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने बताया कि ड्रेनों की सफाई को लेकर एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, इरीगेशन विभाग और एनएचएआई सहित सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है.

नोहरा ड्रेन की सफाई होगी

कमिश्नर ने बताया कि लंबे समय से नोहरा ड्रेन की सफाई नहीं होने की शिकायतें मिल रही थीं.स्थानीय पार्षदों द्वारा भी इस मुद्दे को लगातार उठाया गया था.ड्रेन के आसपास बच्चों के खेलने से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी, इसलिए ड्रेन नंबर-1 और ड्रेन नंबर-2 की पूरी तरह सफाई कराने का निर्णय लिया गया.

डॉ. यादव के अनुसार इस सफाई अभियान के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है.

उन्होंने बताया कि पिछली बार ड्रेन से निकाला गया कचरा सड़कों पर ही डाल दिया गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी.इस बार टेंडर में विशेष प्रावधान किया गया है कि ड्रेन से निकलने वाले कचरे का स्वच्छ भारत मिशन के नियमों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा.सरकार द्वारा निर्धारित 550 रुपये प्रति टन की दर से कचरा उठान और डिस्पोजल की व्यवस्था शामिल की गई है.

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बारिश से पहले होंगे नाले साफ

नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि हाईवे पर निर्माणाधीन नालों को लेकर पहले भी डीसी द्वारा बैठक ली जा चुकी है.एनएचएआई को मानसून से पहले सभी अधूरे नालों का निर्माण पूरा करने और जहां कनेक्टिविटी अधूरी है उसे जल्द जोड़ने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो.

सफाई कार्य में लगे जेसीबी ऑपरेटर रिजवान ने बताया कि ड्रेन की सफाई का कार्य लगातार चल रहा है और निकाला गया कचरा शहर से बाहर भेजा जा रहा है.उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर को कचरा ले जाने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग जाता है.वहीं ट्रैक्टर चालक सुरेश ने बताया कि रोजाना चार से पांच चक्कर लगाए जा रहे हैं और कचरा भैंसवाल रोड की तरफ शहर से दूर डंप किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि ड्रेन को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा गया है और इस काम में कई ट्रालियां लगाई गई हैं.

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