हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाIndia@2047 Conclave: 'हम नॉन स्टॉप काम कर रहे', abp न्यूज़ के कार्यक्रम में CM नायब सैनी का पंजाबी अंदाज भी दिखा

India@2047 Conclave: 'हम नॉन स्टॉप काम कर रहे', abp न्यूज़ के कार्यक्रम में CM नायब सैनी का पंजाबी अंदाज भी दिखा

ABP India at 2047 Conclave: सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि सरकार ने 217 में से 63 चुनावी संकल्प पूरे किए हैं. औद्योगिक निवेश को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 Jun 2026 08:03 PM (IST)
Preferred Sources

एबीपी नेटवर्क के इंडिया @2047 कॉन्क्लेव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि हम नॉन स्टॉप काम कर हैं. वहीं पंजाब से जुड़े सवाल पर उन्होंने पंजाबी में जवाब दिया. दरअसल, सीएम नायब सिंह सैनी फर्राटेदार पंजाबी बोलते हैं.

वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है और हरियाणा भी तेजी से आगे बढ़ा है. सैनी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 217 संकल्पों में से 63 को महज 19 महीनों में पूरा कर लिया गया है.

मानसून से पहले एक्शन में पानीपत नगर निगम, ड्रेनों-नालों की सफाई पर 1.5 करोड़ खर्च करेगा प्रशासन

'25 हजार युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र'

मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं से किया गया वादा निभाया है. उन्होंने बताया कि 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं.

सैनी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही युवाओं को जॉइनिंग लेटर देने का काम किया, क्योंकि सरकार केवल घोषणाएं करने में नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे.

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

हरियाणा में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा मॉडल संस्कृत स्कूल और सीएम मॉडल स्कूल भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके. सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय कॉलेज स्थापित किया गया है, जिससे खासकर बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में सुविधा मिल रही है.

महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार

महिला कल्याण योजनाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि पहले चरण में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया.

उन्होंने कहा कि पहले बजट में महिलाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए थे और पहले वर्ष में 1500 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे गए. दूसरे बजट में योजना का दायरा बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सैनी ने बताया कि अब दूसरे चरण में 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा जिन छात्रों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, उनकी माताओं को भी योजना से जोड़ा गया है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

पानीपत में विवाहिता ने की खुदकुशी, एक दिन बाद ही था बेटे का जन्मदिन; ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

महंगाई और पेट्रोल-डीजल पर भी बोले

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है. उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है.

उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काफी हद तक नियंत्रण बना हुआ है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है ताकि ईंधन पर निर्भरता कम हो सके.

उन्होंने बताया कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है. सैनी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इन वैश्विक चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा.

नई औद्योगिक नीति से रोजगार बढ़ाने की तैयारी

नई औद्योगिक नीति 2026 पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में गुरुग्राम में इस नीति को लॉन्च किया गया है. इसके लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की गई और उनके सुझावों को शामिल किया गया.

उन्होंने बताया कि नई नीति के लॉन्च के साथ ही करीब 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए हैं. सरकार का लक्ष्य हरियाणा को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश बढ़ने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर नौकरी मिल सकेगी.

पंजाब चुनाव पर विपक्ष और केजरीवाल पर निशाना

अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता बेहद गहरा है. दोनों राज्यों के लोगों के बीच पारिवारिक और सामाजिक संबंध हैं. पंजाब के लोग आज हरियाणा के विकास को देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि हरियाणा कहां पहुंच गया और पंजाब कहां खड़ा है.

सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया. उन्होंने कहा कि बाद में आम आदमी पार्टी ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन पंजाब के लोगों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले.

पंजाबी में दिया जवाब, बटोरी सुर्खियां

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब से जुड़े सवाल का जवाब फर्राटेदार पंजाबी में दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा आज भी एक ही परिवार की तरह हैं और दोनों राज्यों के लोगों के बीच गहरा प्रेम और अपनापन है.

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग हरियाणा में मिल रही सुविधाओं और विकास कार्यों को देख रहे हैं. सैनी ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ही पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकती है.

'सर, मेरे पापा आपकी बात नहीं मान रहे...' PM मोदी हुई BJP नेता सतीश पूनिया की शिकायत! बेटे का पोस्ट वायरल

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर भरोसा

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है और आने वाले वर्षों में हरियाणा देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.

और पढ़ें
Published at : 03 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
India At 2047 ABP NEWS HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI ABP Conclave India 2047 At Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
India@2047 Conclave: 'हम नॉन स्टॉप काम कर रहे', abp न्यूज़ के कार्यक्रम में CM नायब सैनी का पंजाबी अंदाज भी दिखा
'हम नॉन स्टॉप काम कर रहे', abp न्यूज़ के कार्यक्रम में CM नायब सैनी का पंजाबी अंदाज भी दिखा
हरियाणा
मानसून से पहले एक्शन में पानीपत नगर निगम, ड्रेनों-नालों की सफाई पर 1.5 करोड़ खर्च करेगा प्रशासन
मानसून से पहले एक्शन में पानीपत नगर निगम, ड्रेनों-नालों की सफाई पर 1.5 करोड़ खर्च करेगा प्रशासन
हरियाणा
पानीपत में विवाहिता ने की खुदकुशी, एक दिन बाद ही था बेटे का जन्मदिन; ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप
पानीपत में विवाहिता ने की खुदकुशी, एक दिन बाद ही था बेटे का जन्मदिन; ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप
हरियाणा
'सर, मेरे पापा आपकी बात नहीं मान रहे...' PM मोदी हुई BJP नेता सतीश पूनिया की शिकायत! बेटे का पोस्ट वायरल
'सर, मेरे पापा आपकी बात नहीं मान रहे...' PM मोदी हुई BJP नेता सतीश पूनिया की शिकायत! बेटे का पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
पश्चिम बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा करीबी और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
न्यूज़
Kuwait Airport Attacked by Iran: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
शिक्षा
Explained: 15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बनता जा रहा बिहार?
15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बन रहा बिहार?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget