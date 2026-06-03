'हम नॉन स्टॉप काम कर रहे', abp न्यूज़ के कार्यक्रम में CM नायब सैनी का पंजाबी अंदाज भी दिखा

एबीपी नेटवर्क के इंडिया @2047 कॉन्क्लेव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि हम नॉन स्टॉप काम कर हैं. वहीं पंजाब से जुड़े सवाल पर उन्होंने पंजाबी में जवाब दिया. दरअसल, सीएम नायब सिंह सैनी फर्राटेदार पंजाबी बोलते हैं.

वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है और हरियाणा भी तेजी से आगे बढ़ा है. सैनी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 217 संकल्पों में से 63 को महज 19 महीनों में पूरा कर लिया गया है.

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'25 हजार युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र'

मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं से किया गया वादा निभाया है. उन्होंने बताया कि 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं.

सैनी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही युवाओं को जॉइनिंग लेटर देने का काम किया, क्योंकि सरकार केवल घोषणाएं करने में नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे.

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

हरियाणा में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा मॉडल संस्कृत स्कूल और सीएम मॉडल स्कूल भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके. सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय कॉलेज स्थापित किया गया है, जिससे खासकर बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में सुविधा मिल रही है.

महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार

महिला कल्याण योजनाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि पहले चरण में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया.

उन्होंने कहा कि पहले बजट में महिलाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए थे और पहले वर्ष में 1500 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे गए. दूसरे बजट में योजना का दायरा बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सैनी ने बताया कि अब दूसरे चरण में 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा जिन छात्रों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, उनकी माताओं को भी योजना से जोड़ा गया है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

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महंगाई और पेट्रोल-डीजल पर भी बोले

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है. उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है.

उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काफी हद तक नियंत्रण बना हुआ है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है ताकि ईंधन पर निर्भरता कम हो सके.

उन्होंने बताया कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है. सैनी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इन वैश्विक चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा.

नई औद्योगिक नीति से रोजगार बढ़ाने की तैयारी

नई औद्योगिक नीति 2026 पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में गुरुग्राम में इस नीति को लॉन्च किया गया है. इसके लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की गई और उनके सुझावों को शामिल किया गया.

उन्होंने बताया कि नई नीति के लॉन्च के साथ ही करीब 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए हैं. सरकार का लक्ष्य हरियाणा को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश बढ़ने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर नौकरी मिल सकेगी.

पंजाब चुनाव पर विपक्ष और केजरीवाल पर निशाना

अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता बेहद गहरा है. दोनों राज्यों के लोगों के बीच पारिवारिक और सामाजिक संबंध हैं. पंजाब के लोग आज हरियाणा के विकास को देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि हरियाणा कहां पहुंच गया और पंजाब कहां खड़ा है.

सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया. उन्होंने कहा कि बाद में आम आदमी पार्टी ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन पंजाब के लोगों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले.

पंजाबी में दिया जवाब, बटोरी सुर्खियां

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब से जुड़े सवाल का जवाब फर्राटेदार पंजाबी में दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा आज भी एक ही परिवार की तरह हैं और दोनों राज्यों के लोगों के बीच गहरा प्रेम और अपनापन है.

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग हरियाणा में मिल रही सुविधाओं और विकास कार्यों को देख रहे हैं. सैनी ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ही पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकती है.

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विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर भरोसा

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है और आने वाले वर्षों में हरियाणा देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.