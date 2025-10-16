ASI संदीप लाठर केस: सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज, खुद को मार ली थी गोली

हरियाणा पुलिस ने एएसआई संदीप कुमार लाठर की मौत के संबंध में उनकी ओर से छोड़े गए नोट और वीडियो के आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को यह जानकारी दी. रोहतक के साइबर सेल में तैनात संदीप कुमार ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. उन्होंने एक ‘अंतिम नोट’ छोड़ा है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के दिवंगत अधिकारी वाई पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं.

पूरण कुमार भी रोहतक जिले में तैनात थे. छह मिनट के एक वीडियो में वह पूरण कुमार की पत्नी और IAS अमनीत कुमार का भी जिक्र करते हैं. आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए बुधवार को संदीप कुमार की पत्नी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई.

ASI संदीप कुमार की मौत दुर्भाग्यपूर्ण- मनोहर लाल खट्टर

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को रोहतक में शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया है और वह बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे. उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक पूरण कुमार और उसके एक सप्ताह बाद संदीप कुमार की कथित खुदकुशी को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

मनोहर लाल खट्टर ने IPS पूरण कुमार का भी किया जिक्र

उन्होंने सात अक्टूबर को हुई पूरण कुमार की मौत का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘दुर्भाग्यवश, पहली घटना में कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक और जातिगत रंग देने की कोशिश की, जो उचित नहीं है. यह दूसरी घटना (संदीप कुमार की मौत) हुई है. मैं दोनों परिवारों और समाज के लोगों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को समुदाय या जाति का मामला न बनाएं और न ही इस पर राजनीति होने दें.’’

ASI संदीप ने सुसाइड नोट में क्या लगाया आरोप?

छह मिनट के वीडियो और ‘सुसाइड नोट’ में संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि पूरण कुमार ने ‘पारिवारिक अपमान से बचने के लिए’ आत्महत्या कर ली और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए. हाल ही में रोहतक के सुनारिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए पूरण कुमार (52) चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे. उन्हें गोली लगी थी. बुधवार (15 अक्टूबर) को चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

14 अक्टूबर को मिली थी ASI संदीप की लाश

मंगलवार को संदीप कुमार का शव रोहतक में लाढौत-धामर रोड के किनारे उनके एक रिश्तेदार के खेत में बने कमरे से बरामद किया गया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, एएसआई संदीप कुमार ने हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी में भूमिका निभाई थी, जो आईजी पूरण कुमार का पीएसओ था. मृतक आईजी का नाम हाल ही में एक रिश्वत कांड में सामने आया था.

यह मामला एक शराब ठेकेदार द्वारा हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई रिश्वतखोरी की शिकायत से जुड़ा है. ठेकेदार ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार ने रोहतक में तैनाती के दौरान पूरण कुमार के नाम पर 2.5 लाख रुपये मांगे थे. 2001 बैच के अधिकारी कुमार अधिकारियों के अधिकारों, वरिष्ठता और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों में अपने हस्तक्षेप के लिए जाने जाते थे. चंडीगढ़ पुलिस ने पूरण कुमार मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय SIT का गठन किया है.