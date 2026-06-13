नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत

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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाNuh News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत

Nuh News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत

Nuh News In Hindi: नूंह में दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से कार टकराने से मां-बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

By : लियाकत अली, नूंह | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 Jun 2026 11:18 PM (IST)
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हरियाणा के नूंह जिले में शनिवार (13 जून) सुबह दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के गांव बघोला के पास पिलर संख्या-64 के निकट एक अल्काजार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई.

हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक बच्चा और चालक समेत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार हादसे में जयपुर निवासी 37 वर्षीय पूनम जादौन, उनकी 16 वर्षीय बेटी खुशी, कोटपूतली निवासी 26 वर्षीय केशव और एक अन्य महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पूनम और उनकी बेटी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे. दुर्घटना के बाद कार में सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे में पूनम का 12 वर्षीय बेटा डुग्गी, 62 वर्षीय जवाहर लाल सैनी और वाहन चालक घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, नलहड़ पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन नूंह पहुंच गए. परिजनों ने बताया कि उन्हें सुबह फोन के जरिए घटना की सूचना मिली थी. मृतक केशव जयपुर में नर्सिंग की तैयारी कर रहा था और कोटपूतली में किराये पर रहकर पढ़ाई कर रहा था.

वहीं पूनम के रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले दूसरी शादी की थी और परिवार के सदस्य दिल्ली की ओर जा रहे थे. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं.

शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, जिसके कारण यह हादसा हुआ. हालांकि पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस हादसे के बाद दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है. नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र सरकार को सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे गंभीर चिंता का विषय हैं और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है.

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Published at : 13 Jun 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Nuh News HARYANA NEWS ROAD ACCIDENT
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