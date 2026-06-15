हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें क्या करना होगा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें आपको क्या करना होगा

हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें आपको क्या करना होगा

Haryana SIR: हरियाणा में 15 जून से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी. इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. राज्य में सोमवार (15 जून) यानी आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसको लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने रविवार (14 जून) को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्यभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी.

श्रीनिवास ने यहां बताया कि इस अभियान के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र एकत्र करेंगे. श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में 2,06,55,929 पंजीकृत मतदाता और 20,629 मतदान केंद्र हैं.

बीएलओ को वापस करने होंगे गणना प्रपत्र

सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे. मतदाताओं को दिए जाने वाले गणना प्रपत्र भरकर, हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस करने होंगे.

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन मतदाताओं के भरे हुए प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. श्रीनिवास ने बताया कि बीएलओ प्रत्येक परिवार से संपर्क करने के लिए कम से कम तीन बार प्रयास करेंगे. 

Nuh News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत

घर पर नहीं होगा कोई तो बीएलओ करेंगे यह काम

उन्होंने कहा, ‘‘यदि परिवार के सदस्य घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ दरवाजे के नीचे गणना प्रपत्र रख देंगे और अपने नाम व मोबाइल नंबर सहित एक सूचना छोड़ेंगे, ताकि संबंधित मतदाता उनसे संपर्क कर सकें.’’ श्रीनिवास ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची 21 जुलाई को जारी की जाएगी.

इसके बाद, 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और ऐसे सभी मामलों का निपटारा 18 सितंबर तक कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को जारी की जाएगी. फिलहाल प्रक्रिया को लेकर राज्य के चुनाव आयोग के आदेश के बाद अधिकारियों द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है. 

पानीपत से अगवा बच्चे को पुलिस ने 11 घंटे में किया बरामद, मुठभेड़ के बाद महिला समेत 3 गिरफ्तार

Published at : 15 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
HARYANA NEWS SIR Haryana SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें आपको क्या करना होगा
हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें क्या करना होगा
हरियाणा
Nuh News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत
नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत
हरियाणा
पानीपत से अगवा बच्चे को पुलिस ने 11 घंटे में किया बरामद, मुठभेड़ के बाद महिला समेत 3 गिरफ्तार
पानीपत से अगवा बच्चे को पुलिस ने 11 घंटे में किया बरामद, मुठभेड़ के बाद महिला समेत 3 गिरफ्तार
हरियाणा
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कहा- 'दोनों गृह मंत्री के...'
इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कहा- 'दोनों गृह मंत्री के...'
विश्व
ट्रंप-पुतिन की 55 मिनट की फोनकॉल क्या रुकने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध, जानें क्या-क्या हुआ डिस्कस?
ट्रंप-पुतिन की 55 मिनट की फोनकॉल क्या रुकने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध, जानें क्या-क्या हुआ डिस्कस?
स्पोर्ट्स
Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल
Cricket Record: 7 रन देकर लिए 8 विकेट, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आजतक नहीं टूटा, जानिए किसने किया ये कमाल
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी उमस और गर्मी
दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी उमस और गर्मी
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
ट्रेंडिंग
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget