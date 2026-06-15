हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें क्या करना होगा

हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. राज्य में सोमवार (15 जून) यानी आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसको लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने रविवार (14 जून) को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्यभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी.

श्रीनिवास ने यहां बताया कि इस अभियान के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र एकत्र करेंगे. श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में 2,06,55,929 पंजीकृत मतदाता और 20,629 मतदान केंद्र हैं.

बीएलओ को वापस करने होंगे गणना प्रपत्र

सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे. मतदाताओं को दिए जाने वाले गणना प्रपत्र भरकर, हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस करने होंगे.

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन मतदाताओं के भरे हुए प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. श्रीनिवास ने बताया कि बीएलओ प्रत्येक परिवार से संपर्क करने के लिए कम से कम तीन बार प्रयास करेंगे.

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घर पर नहीं होगा कोई तो बीएलओ करेंगे यह काम

उन्होंने कहा, ‘‘यदि परिवार के सदस्य घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ दरवाजे के नीचे गणना प्रपत्र रख देंगे और अपने नाम व मोबाइल नंबर सहित एक सूचना छोड़ेंगे, ताकि संबंधित मतदाता उनसे संपर्क कर सकें.’’ श्रीनिवास ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची 21 जुलाई को जारी की जाएगी.

इसके बाद, 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और ऐसे सभी मामलों का निपटारा 18 सितंबर तक कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को जारी की जाएगी. फिलहाल प्रक्रिया को लेकर राज्य के चुनाव आयोग के आदेश के बाद अधिकारियों द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है.

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