कांग्रेस ने शेयर किया PM मोदी का AI वीडियो तो अनिल विज बोले, '...लात मारने में लगी हुई है'

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो X पर ट्वीट किया है. जिसमें वो 'चाय चाहिए चाय' बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस आपत्तिजनक वीडियो पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अगर ऐसा वीडियो डाला है, तो उन्होंने करोड़ों लोगों का अपमान किया है. कोई भी आदमी छोटे से छोटा काम करके भी ऊपर जा सकता है. जो हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कांग्रेस इसको लात मारने में लगी हुई है.

विज ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी पहले पोस्टर लगाया करते थे लेकिन आज मंत्री बन गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वह प्रजातांत्रिक तरीके, प्रजातांत्रिक सिस्टम और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रही है.

कांग्रेस प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रही है- अनिल विज

कांग्रेस के प्रधानमंत्री के AI जनरेटेड वीडियो पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वह प्रजातांत्रिक तरीके प्रजातांत्रिक सिस्टम और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रही है.

वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा भगवानों को लेकर दिए बयान पर विज ने कहा कि जो रात को मुर्दाघर में पहुंचते है, उन्हें ही विभिन्न भगवान नजर आते है. इस दौरान मदनी को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारे इरादों को हिंदुस्तान की जनता कुचल कर रख देगी और हिमाचल में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी अर्थशास्त्री है जो खुद 80 से 90 चुनाव हार चुके है.

तेलंगाना के सीएम पर किया पलटवार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं के आखिर कितने भगवान हैं. 2000 या 3000 दो शादियों करने वाले के लिए अलग भगवान है, जो मुर्गा खाते हैं उनके लिए अलग भगवान है, जो शराब पीते हैं उनके लिए अलग भगवान है.

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे कितने भी भगवान हों लेकिन दृष्टि एक ही है. हमारा उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव एक ही है. विज ने व्यंग करते हुए कहा कि जो रात को मुर्दाघर में जाकर घूमते हैं उन्हें ही विभिन्न भगवान नजर आते होंगे. हमारे लिए तो सब एक ही हैं. हमारे इतने सारे भगवान मिलकर नास्तिकों का दिमाग भी ठीक कर देंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज भावनाओं का नाम लोक भवन करने का निर्णय लिया है जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि नाम हमारी भाषा में है. होते हैं यह नाम नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव होते हैं. हर शब्द का अर्थ होता है, इसलिए उसका यह नाम रखा गया है.

मौलान मदनी के बयान पर क्या बोले अनिल विज?

हाल ही में मदनी ने बयान देते हुए कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि जिहाद क्या है और कितनी तरह का है. जिस पर बोलते हुए मंत्री विज ने कहा कि वे देश में दंगे करवाना चाहते हैं. जिहाद का मतलब उन्हें नहीं बल्कि हमें पता है. जिहाद का नाम लेकर न जाने कितने लोगों को सैनिकों को अधिकारियों की बलि दे दी.

विज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मदनी तुम्हारी इरादों को हिंदुस्तान की जनता कुचल कर रख देगी. हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान के लोगों का देश के प्रति समर्पण नापाक इरादों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे.

हिमाचल का जिक्र कर क्या बोले?

इसके आगे उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है. कांग्रेस की आर्थिक स्थिति वहां पर इतनी कमजोर हो गई है कि कई महीनो से विधायकों को तनख्वाह नहीं मिली. जिस पर बोलते हुए मंत्री विज ने कहा कि राहुल गांधी तो अर्थशास्त्र है वे जिस प्रकार का शासन पद्धति लोगों को देना चाहते हैं. हालांकि जिसका उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा. राहुल गांधी लगभग 80 से 90 चुनाव हार चुके हैं हालांकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो इतना बुरा हाल है कि वे वेतन देने के पैसे नहीं है."