सपने की खातिर छोड़ी लाखों की नौकरी, UPSC में किया कमाल! सफलता की ऐसी कहानी जो आपको पढ़नी चाहिए

हरियाणा के गौरखापुर गांव के रहने वाले अभिनव सिवाच ने अपने सपने की खातिर लाखों की नौकरी को कुर्बान कर दिया. उन्होंने कई कंपनियों में मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बैंकर के रूप में नौकरी की. अच्छी नौकरी छोड़ अभिनव सिवाच ने देश की सबसे बड़ी परिक्षा के लिए कड़ी मेहनत की.

7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद उन्होंने यूपीएससी की परिक्षा पास की. अभिनव ने इस परिक्षा में टॉप करते हुए ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल की. यह कारनामा करने के बाद अभिनव दुनियाभर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए. आइए जानते हैं अभिनव सिवाच की सफलता की कहानी.

जुनून के साथ हासिल किया अलग मुकाम

अभिनव सिवाच ने जुनून के साथ अपने सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की. नौकरी छोड़ने के बाद सिविल सर्विसेज की परिक्षा की तैयारी शुरू कर दी. अभिनव शुरू से ही एक IAS अधिकारी बनना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया.

इस मेहनत के बाद अभिनव आखिर अपने सपने को साकार करने में कामयाब हुए. यूपीएससी की कठिन परिक्षा पास करने के बाद उन्होंने टॉपरों में अपनी जगह बनाई. साथ ही हरियाणा का नाम देशभर में रोशन किया.

कहां से पढ़ें हैं अभिनव सिवाच?

अभिनव अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद दिल्ली आ गए. उन्होंने यहां साल 2016 में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की. इसके बाद अभिनव ने कलकत्ता की ओर रुख किया. कलकत्ता में उन्होंने एमबीए की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूरी की. एमबीए करने के बाद उन्हें शानदार नौकरी मिल गई.

अभिनव ने साल 2022 में पहली बार यूपीएससी की परिक्षा दी. अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने इस कठिन परिक्षा को क्लियर नया कीर्तिमान रच दिया. इसके बाद उन्होंने आईएएस का पद ग्रहण किया. अभिनव ने IPS आशना चौधरी से शादी की है. आशना यूपी कैडर से आईपीएस अधिकारी हैं. फिलहाल महंगी नौकरी छोड़ने के बाद अभिनव सिवाच सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं.